美駐伊拉克使館遇襲！凌晨傳10聲爆炸巨響　至少3火箭彈直衝而來

▲美國駐伊拉克使館在8日傳出爆炸聲。(圖/CFP)

記者葉睿涵/編譯

多方消息證實,美國駐伊拉克首都巴格達(Baghdad)的使館在8日凌晨遭多枚火箭彈襲擊,但目前外界仍不清楚火箭彈擊中的位置以及是否造成了破壞。

BREAKING: The Green Zone and the U.S. Embassy in Baghdad are under attack. At least 10 to 12 blasts have been heard pic.twitter.com/oqR5wOzafP

據路透社報導,兩名來自安全部門的消息人士證實美國駐伊拉克使館遭遇了火箭彈襲擊,而一段經知情人士證實的現場影片也顯示,使館所在的巴格達綠區(Green Zone)在當地8日凌晨4點左右傳出爆炸聲,隨後呼籲人們「躲起來」的警報器也在夜空中響起。

法新社引述一名伊拉克安全部門官員指出,至少有3枚火箭彈朝使館方向發射後,落在了使館所在的區域,而東歐媒體Visegrad24則聲稱,現場至少響起了10至12次爆炸聲。使館發言人至今尚未就此事發表任何回應,媒體也不清楚使館的防空系統是否已啟動。



Multiple Explosions and Air Raid Sirens have reportedly been heard near the #US Embassy within the International “Green Zone” in Baghdad, #Iraq. Reports also suggest that at least 4 Rockets have targeted the U.S. Embassy Compound in #Baghdad, Iraq. pic.twitter.com/Wri9fJPb5K