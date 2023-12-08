囚禁地底50天！泰人質曝「遭哈瑪斯毒打絕望」　目睹友人慘被射殺

▲ 阿努查在加薩被囚禁50天後獲釋。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

泰國農工阿努查（Anucha Angkaew）10月7日遭巴勒斯坦激進組織哈瑪斯俘虜，關押加薩50天，終於返家後受訪道出遭到武裝份子拳打腳踢、在不見天日的地底挨餓的日子，但令他最難過的還是目睹友人在眼前喪命。

《路透》報導，哈瑪斯10月7日上午對以色列發動襲擊，現年28歲的阿努查和5名泰國同事在以色列與加薩走廊邊境躲避火箭彈時，遇上10名武裝份子，從袖子上的巴勒斯坦旗幟認出他們是哈瑪斯成員，馬上表明自己是泰國人，「但他們不在乎」。

6名泰國農工中有2人很快就被哈瑪斯殺害，包括阿努查一名友人，在他面前遭隨機射殺。剩下的4人則被押上一輛卡車，行駛約半小時後進入加薩，被囚禁整整50天後才在12月回到家鄉，6日在泰國東北部農村的家中受訪。

阿努查回憶，他們一到加薩就被身穿制服的武裝份子交給一群人，這群人帶他們進入一間廢棄房屋，將他們的雙手綁在背後。後來還有一名他在酪梨農場工作時認識的18歲以色列人質被帶進屋，看起來飽受驚嚇。接著他們遭到拳打腳踢，一群泰國人大喊著「泰國、泰國」後，毆打的力道減輕，但以色列人仍被殘酷對待。

▲ 阿努查回到泰國，在家鄉接受訪問道出經歷。（圖／路透）

一小時後5人被押上另一輛卡車，行駛30分鐘後抵達一條隧道入口，再度遭到毆打，還被拍下照片，接著穿過一條寬僅1公尺的黑暗通道，進入一間沒有窗戶的小房間，後來又有第二名以色列男性加入他們。

哈瑪斯在這間小房間裡毒打6人2天後，又拿電線鞭打2名以色列人2天。阿努查傷勢並不嚴重，但獲釋幾周後手上仍有被綑綁的痕跡。

他們被迫睡在光禿禿的沙地上，每人一天只有2片麵包，6人每天只能共飲2瓶水，房間附近地上的一個洞則充當廁所，且大小便必須由持槍的警衛陪同，還被禁止互相交談，令阿努查感到絕望。

4天後他們被換到一間相對寬敞的房間，可以躺在塑膠布上睡覺，燈泡從一顆變成三顆，伙食多了堅果和奶油，後來甚至有米可以吃，他們也不再挨打。4名泰國人為了互相打氣，會討論對家鄉的回憶和想吃的家鄉菜，阿努查笑著說，「食物是希望的泉源。」

▲ 阿努查畫出關押他們的房屋構造。（圖／路透）

阿努查用吃飯的次數來算日期，後來一名警衛帶來一些文件要他們簽名，留下一支筆，他便開始用筆計算天數。被囚數周以來，阿努查對以軍的轟炸一無所知，一心掛念家鄉的父親和妻女。到了第35天，一名黑衣男子前來檢查。他們從男子的舉止和警衛恭敬的態度，猜測他應該是哈瑪斯高級領袖。

後來有天一名警衛在他們吃完飯後前來，宣布「泰國人，回家吧」。於是包括阿努查在內的4名泰國人在地下隧道穿梭2小時後，被帶到一處地面上的哈瑪斯設施，和幾名以色列女性一起等待，約11小時後於11月25日被移交給紅十字會，終於離開加薩。阿努查事後坦言，「我還以為我不會被釋放，感覺就像重生一般」，但眼睜睜看著友人喪命至今仍令他痛苦。

以色列農民工資較高，因此戰前約有3萬名泰國勞工在以色列農業部門工作，成為最大移工群體之一。10月7日至少有240名以色列及外國人質被綁到加薩，臨時停火期間有105人獲釋，大多是婦孺和外國人，包括8名泰國人在內的130人仍被關押。