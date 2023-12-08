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超商買汽水、刮刮樂！女刮開竟中大獎　幸運抱回313萬獎金

超商買汽水、刮刮樂！女子刮開竟中大獎　幸運抱回313萬獎金

▲美國維吉尼亞州一名女子珍妮特（Janet Bain）買了3張刮刮樂彩券，竟意外中了10萬美金（約新台幣313萬）的大獎。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

美國維吉尼亞州（Virginia）一名女子，日前到當地一家便利商店購買汽水時，隨手買了3張刮刮樂彩券。沒想到當她返家刮開刮刮樂後，竟發現自己中了10萬美金（約新台幣313萬）的大獎，讓她又驚又喜。

美國維吉尼亞州一名女子珍妮特（Janet Bain），日前到漢普登悉尼埃克森加油站內的一間便利商店購買汽水時，順手買了3張刮刮樂彩券。沒想到，當珍妮特回到家將彩券刮開後，意外發現自己購買的其中一張「狂野10點」（Wild Tens）刮刮樂，竟中了10萬美金的大獎，讓她相當驚訝。

事後她受訪表示，原先她看到中獎彩券後，以為是自己看錯，沒想到真的中了10萬大獎，「我感到相當驚訝」。而她也表示，這絕對是一份最棒的聖誕禮物，並透露她將會把獎金拿去享受聖誕假期，「這將是一個美妙的聖誕節」。

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