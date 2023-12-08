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南韓AS-21「紅蜘蛛」步兵戰車出口澳洲　軍售規模24億美元

▲▼南韓軍火商「韓華航太」設計、交付給澳洲的AS-21紅蜘蛛步兵戰車。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓軍火商「韓華航太」設計、交付給澳洲的AS-21紅蜘蛛步兵戰車。（圖／達志影像／newscom，下同）

記者羅翊宬／編譯

澳洲今年7月確定選擇來自南韓的軍火商韓華所設計的AS-21「紅蜘蛛」（Redback）步兵戰車，做為將來陸軍的主要載具和火力支援車輛，以求應對外在即時變化的戰略環境。今（8）日，南韓政府宣布，正式與澳洲方面簽下合約，決定向澳洲出口129輛紅蜘蛛步兵戰車，軍售規模達到24億美元。

根據《韓聯社》，南韓防衛事業廳8日對外宣布，韓華航太（Hanwha Aerospace）在澳洲成立的法人（HDA，Hanwha Defense Australia PTY Ltd），正式與澳大利亞防衛資器材機關（CASG）簽下出口合約，決定向澳洲供應129輛紅蜘蛛步兵戰車、軍售規模達到24億美元（近新台幣737億元）。

澳洲國防部正式啟動澳洲陸軍「Land 400」第三階段的裝甲車輛採購計畫，是陸軍現代化計畫的一部份，要求具備高水準的防護能力、火力、機動性能，且能夠讓澳洲國內企業參與關鍵國防設備的生產，使澳洲無須再依賴海外供應商。

韓華航太AS-21「紅蜘蛛」步兵戰車在與來自歐洲的競爭對手展開一陣廝殺後，最後終於勝出，成為澳洲國防部用來達成陸軍現代化的首選。

防衛部落格（Defense Blog）指出，AS-21是具備多功能的裝甲車，在運兵功能上能夠取代1964年服役至今的M113裝甲運兵車，且其先進的視覺系統能夠利用多具攝影機，將車外環境傳給駕駛的頭盔顯示器，而橡膠履帶塊可以減少噪音、振動，且配備最新一代的裝甲、火砲、飛彈，包括Mk 44巨蝮二式鏈砲，能發射炸引信彈、鋁燒彈、穿甲彈。

▲▼南韓軍火商「韓華航太」設計、交付給澳洲的AS-21紅蜘蛛步兵戰車。（圖／達志影像／newscom）

南韓防衛事業廳表示，「此次向澳洲正式出口AS-21步兵戰車，在全球軍火市場中展現我國軍武系統的實力，是以總統辦公室國家安保室為中心，同時攜手國防部、外交部、防衛事業廳、陸軍，透過跨政府部門的多方合作所取得的一項成果。」

南韓防衛事業廳透露，在AS-21步兵戰車被澳洲政府選定為優先討論對象後，南韓政府和澳洲國防部長兼副總理馬爾斯（Richard Marles）、澳洲國防工業部長康洛伊（Pat Conroy）等澳洲重要人士構築深厚的信賴關係，全力推動簽下合約。

南韓防衛事業廳長嚴東煥表示，「防衛事業廳將以此次AS-21步兵戰車出口為基礎，將持續致力於與印太地區國防安全合作夥伴，推動在陸、海、空、航太等尖端領域上的合作。」

據悉，AS-21步兵戰車是繼K-9自走砲之後，南韓軍火商向澳洲出口的第2項地面裝備。

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