美國公開國防授權法案　要求駐韓美軍維持2萬8500人

▲駐韓美軍將同樣維持在2萬8500人。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

美國參眾兩院軍委會公布2024財政年國防授權法案（NDAA）協商版內容，其中關於韓半島（朝鮮半島）的部分，包括維持現有駐韓美軍2萬8500名兵力的規模，認為在面臨美中戰略競爭的局勢下，必須加強和印太地區軍事同盟的合作關係，同時強調今年4月《華盛頓宣言》對南韓的承諾。

根據《韓聯社》，美國參議院軍事委員會、眾議院軍事委員會於當地時間7日，通過了2024財政年國防授權法案，除了強調加強與印太地區軍事同盟的合作，有利於美國在面臨激烈美中戰略競爭下處於優勢，還規定派駐在南韓的駐韓美軍兵力在規模上維持2萬8500人，重申美國對於擴張遏制（延伸嚇阻，extended deterrence）的承諾。

法案還要求，以美國總統拜登、南韓總統尹錫悅4月26日在白宮所通過的《華盛頓宣言》為基礎，強化美韓同盟在核抑制政策上的合作；同時，在將戰時作戰指揮權歸還給南韓的議題方面，則要求行政部門向議會說明，南韓軍必須達成哪些條件、以及已經達成哪些條件。

法案要求，必須針對駐韓美軍、駐日美軍在內的印太地區美軍戰力態勢與組織構造進行評估，並於明年4月1日以前向國會報告。