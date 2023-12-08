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情侶直衝摩鐵露天泡湯！一進房驚見池邊「滿滿保險套」秒滅火

偷情,開房間,汽車旅館,做愛（圖／記者李鍾泉攝）

▲男子帶女友去摩鐵泡湯。（示意圖／ETtoday資料照）

記者朱祖儀／綜合報導

入住旅館時，你最在乎的是什麼？日本一名38歲男子日前和女友一起住進附設露天澡堂的摩鐵，原本想要好好泡個湯，沒想到一走進去，就發現浴池地上有「滿滿的保險套」，房間內沒有被打掃乾淨，讓他覺得非常掃興，最後只好使用房間內的浴室解決。

據日本媒體「日刊SPA！」報導，一名38歲男子田中正志（化名）先前透過約會APP認識比自己小10歲的女友，經過相處後很快就變得親密，平時喜歡到不同地方走走的他，近日就訂了附設私人露天浴池的汽車旅館，心想可以好好泡湯，和女友培養感情。

但因為當天是周五，候位的人非常多，他們等了2小時才終於進房，一進去隨即更換衣服，並前往露天浴池。不過他剛打開門就發現地上散落著保險套，似乎是前一組客人留下來的，「它們就被扔在浴缸旁邊，看起來像是事後的畫面」，讓他感到相當失望。

▲▼保險套、性行為（圖／記者黃克翔攝）

▲浴池的地上散落保險套。（示意圖／記者黃克翔攝）

為了不破壞氣氛，田中只好勸女友回到房間內的浴室洗澡，事後也有向旅館反映此事。旅館回應「我們會在客人使用後，徹底清理房間」，田中也無奈地說，不只旅館要注重清潔的問題，也希望如果有情侶去泡湯，應該回房間親熱，而不是跑到露天浴池。

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旅館泡湯摩鐵日本保險套

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