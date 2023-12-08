還原美大學槍擊案！台灣助理教授曝：直升機盤旋、全校警報封鎖

▲有一名台灣教授在內華達大學拉斯維加斯分校槍擊案中死亡。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

美國內華達大學拉斯維加斯分校（UNLV）6日爆發槍擊案，釀成3死1傷。目前這場案件的嫌犯已死亡，而其中一名死者則被證實為來自台灣的商學院教授張家禎。同樣在該校任教的政治系助理教授王宏恩隨後在Facebook還原了校內在發生槍擊後的情景。

王宏恩指出，事發當天，他人還沒到學校就接到了槍戰警告，而且案發地點正好就在他的系館旁，但還好他人沒事。不過，全校警報發布後，附近的馬路也很快被全部封鎖，路上也滿是警車、救護車，天上甚至還有直升機在盤旋，「師生一個個檢查後離開校園與封鎖線」。

王宏恩也形容，儘管現場並不十分沉重，「一群非裔大學生走出來前還互相打鬧開玩笑」，但還是有許多家長直接跑到封鎖線外焦急地準備接小孩回家，「其中一位比我還壯的辮子頭弟弟一看到爸媽立刻衝上去擁抱大哭了起來，畢竟還是個孩子」。

現場還有一位頭髮全白、身上也全是白色油漆的老先生，急得想直接翻過封鎖線進入校園，不過卻被幾名壯警察擋了下來，讓他著急得當場大哭，並爆出一串話。

一名會說西班牙文的警察立即上前與老人對話，並將老先生帶到封鎖線內的一家店門口等待，直到警方將他的女兒或孫女帶出來為止。王宏恩表示，學校宣布直接關門到星期天，而鄰近事發現場的系館更是一直全面關閉檢查。

王宏恩事後補充，校長的信件顯示，死者之一經證實為來自台灣的商學院教授張家禎（Cha Jan “Jerry” Chang）。今年65歲的張家禎，畢業於台灣海洋大學與德州農工，並曾獲得教學優良以及研究優良獎。而犯人則是杜克大學畢業，在北卡的大學任教到退休後搬來賭城，來商學院求職剛被拒絕。