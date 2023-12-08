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14歲女用「爸爸霰彈槍」教室瘋狂掃射2死5傷　雙胞胎妹也在同一班

14歲女用「爸爸霰彈槍」教室瘋狂掃射2死5傷　雙胞胎妹也在同一班。（圖／翻攝自推特）

▲班上的安靜少女，突然持霰彈槍射殺同學。（圖／翻攝自推特）

記者李振慧／綜合報導

俄羅斯傳出校園槍擊案，一名14歲少女把爸爸的霰彈槍帶到學校，在教室內瘋狂掃射同學，後來她便開槍自轟，事件造成2人死亡、5人受傷，校方趕緊幫忙將5名受傷學生送醫，其中一人因為傷勢較嚴重需要接受手術。

事件7日早上9時發生在俄羅斯布良斯克市(Bryansk)當地學校Gymnasium Number 5，名為阿麗娜(Alina A)的14歲女學生當天上課遲到，當她後來出現在生物課時，手中竟然拿著一把霰彈槍，瘋狂朝同學們掃射。

從網路流傳影片可看到，學生們驚恐地躲藏在教室中，其中一個班級的學生，大家一起用桌椅擋住門，深怕阿麗娜可能會闖進來。還有當地媒體曝光了凶嫌中槍倒地後的畫面，只見阿麗娜全身穿著黑色衣物，身旁除了有霰彈槍，身上還藏了一把獵刀。

▲▼俄羅斯Bryansk校園爆發槍擊案，2死5傷。（圖／CFP）

▲俄羅斯校園爆發槍擊案，2死5傷。（圖／CFP）

俄羅斯官方後來對外證實消息，事件造成2人死亡，5名學生受傷，其中一名男學生因為胸口、手臂和膝蓋中彈，目前仍在加護病房接受治療，事發原因仍在調查中，由於被射殺的死者與槍手是朋友，懷疑事件可能與校園霸凌或朋友吵架有關，槍手平時在大家眼中是一個很安靜又奇怪的女孩。

當地媒體報導，槍手的雙胞胎妹妹也在同一個班級，不過沒有受傷，目前無法確定她是否事前便知道槍手計畫。由於阿麗娜使用父親的槍犯案，父親也在接受當局調查中。

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