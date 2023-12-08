擔憂索錢惡夢再度上演？　日本學者：日韓擔心「川普當選」

▲日本、南韓皆對於川普有可能順利回鍋擔任下一屆美國總統感到擔憂。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國即將於明年11月舉行總統大選，對於前總統川普是否能回鍋代表共和黨參選、甚至順利就職下一屆總統，國際社會開始表達高度關注。日本一位專門研究韓半島（朝鮮半島）政治的國際政治學者木宮正史表示，其實日本、南韓政府皆同樣非常擔憂川普是否當選，因為川普當選後恐將引發一連串的不確定性。

根據韓媒《News1》，日本國際政治學者、東京大學教授木宮正史11月29日在日本東京接受南韓外交部出入記者團的專訪，首先他在專訪中坦承，川普是否當選下屆總統，將會是日韓政府擔憂的選項，因為一向標榜「美國中心主義」（Americentrism）的川普，往往有著難以預測的一面。

在當選美國總統後的2017至2021年之間，川普曾向日本、南韓政府放話，一旦反對增加防衛費用負擔，則恐使美方決定撤離駐日美軍、駐韓美軍，其重視美方實際利益的作法明顯與美國過去歷屆政府強調「同盟」的外交基調不同，至於歐洲也被川普同樣對待，也因此拜登2021年初就任總統後才會屢次強調修復同盟關係。

報導指出，川普就任後依舊和北韓（朝鮮）最高領導人金正恩就核武研發與導彈議題展開論戰，雙方的緊張關係甚至惡化到「開戰前一步」，然而之後兩人卻於2018年6月在新加坡展開會談，川普更和金正恩稱兄道弟，且縱容北韓試射短程彈道飛彈；直到2019年10月，北韓宣稱在瑞典進行非核化實務談判決裂，美朝關係才急轉直下，北韓甚至於去年重啟洲際彈道飛彈（ICBM）試射。

木宮正史認為，即便川普在明年的美國總統大選中脫穎而出，美國對於北韓的戰略與政策、美日韓三方在國防安全上合作的大框架「不會有太大的改變」。

木宮正史一方面高度評價南韓尹錫悅政府在推動北韓無核化上的戰略架構「大膽的構想」，另一方面也建議，南韓應該要適時安撫北韓，消弭北韓所宣稱的在國防安全上的正當疑慮；至於美國和日本同樣也需考量上述意見，因為單靠硬碰硬去阻止北韓發起的軍事挑釁，恐怕還是相當困難。

另外，對於南韓即將於明年4月進行國會議員選舉（總選）。木宮正史透露，其實日本政府相當擔憂尹錫悅所在的執政黨是否無法奪下過半席次，因為一旦執政黨在總選輸給在野黨，恐怕會使尹錫悅政府推動外交政策、改善日韓關係上的力量變得更薄弱。