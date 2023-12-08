以色列內閣兒在加薩戰死　納坦雅胡哀悼「真正的英雄」

▲以色列政府戰時內閣成員艾森科特。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

自從巴勒斯坦激進組織哈瑪斯10月7日針對以色列發動大規模突襲，使得以色列出動國防軍包圍加薩走廊輪番實施空襲、地面作戰，目前共有88名以色列國防軍的士兵在加薩戰死，其中還包含一名戰時內閣成員的兒子，戰死時年僅25歲。為此，以色列總理納坦雅胡轉達哀悼之意。

根據CNN，以色列國防軍（IDF）於當地時間7日宣布，以色列政府戰時內閣成員、不管部長（沒有部門的部長，Minister without Portfolio）艾森科特（Gadi Eisenkot）的兒子蓋爾•艾森科特（Gal Meir Eisenkot）在加薩北部戰死殉國。對此，納坦雅胡和其妻子感到心碎，稱蓋爾是一名真正的英雄。

以色列國防軍在其聲明指出，年僅25歲的陸軍士官長蓋爾，是第551預備突擊旅第699營的一名戰鬥士兵，7日在加薩走廊北部哈瑪斯地道出入口時，因為爆炸而受到重傷，最後送醫不治身亡。

納坦雅胡為蓋爾的戰死在社群平台X（前稱推特）上發表聲明，「以色列的政府和國民，將與你一同哀悼。我們的英雄並沒有白白犧牲。我們將持續戰鬥，直到取得勝利為止。」

據悉，蓋爾的父親艾森科特今年63歲，不僅是一名來自摩洛哥的猶太裔移民，更是一名征戰沙場多年的前將軍，早在高中畢業後就加入以色列國防軍，曾於2015至2019年擔任以色列參謀總長，支持向對以色列發動攻擊的地區或勢力使用「不成比例武器」、摧毀民用基礎設施，在今年10月7日開戰後更成為第37屆政府的內閣成員。

艾森科特的兩名兒子皆應徵入伍。