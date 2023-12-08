台裔教授罹難！美大學3死槍擊「槍手長相曝光」　應徵教職狂被打槍

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國內華達大學拉斯維加斯分校（UNLV）6日發生槍擊，67歲槍手波利托（Anthony Polito）射殺商學院台裔教授張家禎（Cha Jan “Jerry” Chang）等3人後被警方擊斃。案發後波利托的身分背景在網路上曝光，顯示他過去曾擔任助理教授，後來申請UNLV等學校教職未果，身上還搜出一份「殺人清單」，警方仍在調查他的犯案動機。

▲ 波利托LinkedIn頁面，目前帳號已被移除。（圖／翻攝自X）

根據《獨立報》，波利托過去曾在喬治亞州及北卡羅萊納州的大學擔任教職，警方在記者會上說明，他的犯案動機目前仍在調查，但發現他曾向內華達州包括UNLV在內的多所高等教育機構申請教職卻屢屢遭拒，尚不清楚是否因此挾怨報復。警方已扣押他的手機和專業文件，以尋找有關動機的線索。

▲ 波利托與警方爆發槍戰，當場被擊斃。（圖／路透）

這起槍擊發生於6日上午約11時45分，第一聲槍響由商學院所在的比姆堂（Beam Hall）傳出，UNLV校警局局長加西亞（Adam Garcia）說明，波利托先是在4樓開火，接著又闖入其他樓層。

校方隨即向師生發出「活躍槍手」警報，校園陷入恐慌，人們紛紛逃往安全地帶或躲進教室，員警也在這時迅速趕到現場。2名警探隨後在比姆堂外和波利托展開駁火，波利托在槍戰中被擊斃，槍手警報在首次通報出現槍響的40分鐘後解除。

除了武器以外，波利托身上還搜出一份寫有UNLV及他校多名教職員工姓名的「目標清單」，所幸清單上無人遇害。除了一名當時正在飛機上的人以外，警方已聯絡名單上所有人確認安危。

案發後波利托的LinkedIn頁面一度顯示為「紀念帳號」，他自稱是住在拉斯維加斯的半退休大學教授，在個人簡介中稱自己多年來得到學生的「友善與積極評價」，不過目前帳號已被移除。

▲ 槍擊案造成3死1傷，受傷的客座教授仍在醫院治療。（圖／CFP）

波利托的個人網站則顯示，他擁有喬治亞大學商學院管理學博士、杜克大學商學院工商管理學碩士及瑞德福大學數學及統計學學士學位，曾居住喬治亞、愛荷華、內華達、紐約、北卡、維吉尼亞及懷俄明州，並特別點出他對拉斯維加斯的喜愛，也就是他犯案的地點。

他還聲稱自己破解了惡名昭彰的「黃道12宮殺人案」（Zodiac Killer）殺手身分，這名殺手在1960年代令北加州風聲鶴唳，據稱殺死37人，還用密碼愚弄警方。波利托認為自己解開這起案件謎團，強調自己是高智商組織門薩（MENSA）會員，擁有與密碼學密切相關的數學與統計雙學位，還有一流大學碩士及博士學位，「我不是個蠢蛋！」

他在網站上還提出自己對馬航MH370客機失事原因的理論，聲稱是激進恐怖份子想複製美國911事件，企圖用這架飛機撞毀吉隆坡雙峰塔但劫機失敗。