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女被比特犬圍攻撕咬「慘毀容雙腿截肢」　警驚險斃3犬畫面曝光

女被比特犬圍攻撕咬「面部毀容雙腿截肢」　警驚險斃3犬畫面曝光。（圖／翻攝募款網站GoFundMe）

▲女拜訪朋友突然被比特犬攻擊。（圖／翻攝募款網站GoFundMe

記者李振慧／綜合報導

美國愛荷華州37歲女子布蘭妮(Brittany Skoland)在道奇堡(Fort Dodge)家附近拜訪朋友，突然遭3隻比特犬攻擊，導致頭部嚴重受傷，雙腿截肢，失去部分雙手，未來還需要接受臉部重建手術。

事件上月24日上午11時25分左右發生在道奇堡一處民宅，鄰居聽到有人大喊救命幫忙報案。從警方隨身側錄器畫面可看到，警方抵達現場時，發現3隻狗仍在攻擊布蘭妮，並且不願意退散，最後不得不連開多槍，當場將狗擊斃。

傷勢嚴重的布蘭妮先被救護車緊急到附近醫院，但她的傷勢太嚴重，後來又被醫療直升機送到愛荷華州衛理公會醫療中心，因為嚴重傷勢失去雙腿與部分雙手，臉部未來也需要接受重建手術。

附近男住戶表示，當時他聽到槍聲，好奇出外查看，結果看到是警察拔槍，還有一隻黑狗死在地上，「狗狗已經死了，這真的是太悲傷了」。警方表示，布蘭妮當時去拜訪朋友，可是屋主剛好不在家，之前她很常去這名朋友家，狗也都認識她，最後對屋主做出不起訴決定。

家屬在募款網站GoFundMe表示，「布蘭妮她所失去的，比我們最初預想到的還要嚴重，在過去幾天裡，她連續接受了很多手術，雙腿已經截肢到膝蓋，還需要做臉部重建手術，頭部也有嚴重傷勢」，活動已成功募得美元30,095元（約台幣94萬元）。

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