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英29歲工人「掉進工業粉碎機」　瞬間吞沒絞死！遺體變肉泥找不回

▲▼ 。（圖／翻攝自Google Maps）

▲ 蒂明斯廢棄物處理場外觀。（圖／翻攝自Google Maps）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國伍爾弗漢普頓（Wolverhampton）曾發生一起恐怖工安意外，一名29歲工人摔落運轉中的工業用粉碎機，瞬間被刀片絞碎身亡。事隔5年後，廢棄物處理場經理近日被陪審團認定犯下過失殺人罪。

綜合《每日郵報》等英媒，這起悲劇發生於2018年9月15日，蒂明斯廢棄物處理公司（Timmins Waste Services）一台用於商業廢棄物與木材的工業用粉碎機運轉到一半卡住，29歲工人沃利斯（Davis Wallis）被指示清除堵塞物，意外跌落機器中身亡，至今未能尋回遺體。

監視器畫面顯示，沃利斯的上司、公司經理蒂明斯（Brian Timmins）操作粉碎機時，機器突然卡住，於是他便駕駛挖土機，用伸縮臂將沃利斯抬到粉碎機上查看機器狀況。沃利斯跪在機器旁，向裡頭伸手時卻消失在機槽中，短短幾秒鐘內就被巨大的刀片絞死。

檢方指出，當時粉碎機還在運轉中，但蒂明斯查看機器狀況之前本該先關閉電源。且他目睹沃利斯被機器吞沒後並未報案，而是先爬到機器頂部查看機槽，又向處理場大門張望，在現場跑來跑去之後又回到挖土機旁，繼續操作粉碎機，代表沃利斯的遺體已和其他廢棄物一起被粉碎。

隔天蒂明斯和其他員工將80噸回收廢棄物載到掩埋場，檢方認為，其中一定包含蒂沃利斯的殘骸。

沃利斯和母親卡洛琳（Caroline）同住，案發當天因為遲遲等不到兒子回家，卡洛琳便向警方通報失蹤。她還曾打電話詢問蒂明斯，但蒂明斯謊稱，沃利斯上午離開處理場後就不曾見到他。

警方在案發2天後前往現場，調閱監視器發現沃利斯掉落粉碎機，隨即展開搜索，但僅尋獲一塊可能屬於他的徽章部分殘骸。

事隔5年後，54歲的蒂明斯6日在伍爾弗漢普頓刑事法院受審，8人陪審團經過數十小時討論後認定他犯下過失殺人罪，判刑日期待定。

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