日16歲女高中生「路邊遭綁」！囚禁不到1天　藥物中毒詭暴斃

▲日本一名女高中遭陌生男綁架後，隔日暴斃。（示意圖／視覺中國）



記者王佩翊／編譯

日本大阪府11月發生一起16歲少女詭死案件，58歲嫌犯開車在路邊綁架16歲被害女高中生，並把她帶回家，隔天女方卻因急性藥物中毒在嫌犯家中暴斃。警方7日依綁架未成年的嫌疑將男子逮捕，不過他至今仍堅決否認犯行。

根據《日本放送協會》報導，被警方逮捕的是58歲的橘孝憲，他11月11日在大阪府大阪市中央區的路邊綁架就讀高中一年級的16歲少女，並將她壓制在車內，隨後開車返回位於茨木市的自家。

橘孝憲11月12日打電話通報119稱，「我的朋友失去意識且沒有呼吸。」消防人員獲報趕往現場時，女學生已經躺在床上明顯死亡。而橘孝憲本人卻不見蹤影。直到12月7日晚間，橘孝憲自行到茨木警察署投案，並當場被依綁架未成年罪嫌逮捕。

警方指出，死亡的女高中生體內被驗出大量的止咳藥成分，死因疑似為急性藥物中毒。此外，女學生11月10日曾被監視器拍到在大阪市的一間藥局購買4盒藥物，警方將會持續調查，以釐清詳細事發經過。

根據《日本電視台》報導，少女體內除了驗出致死量的止咳藥物外，還有毒品反應。

嫌犯接受調查後則不斷否認犯行，聲稱一切「都不是事實」。