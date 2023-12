吃濕衛生紙充飢！哈瑪斯人質憶「囚禁生活」　醫：10男女被性侵

▲哈瑪斯根據停火協議釋放部分人質。(圖/路透)



記者王佩翊/編譯

哈瑪斯10月7日突襲以色列時,將200多人綁架至加薩地區做為人質,目前仍有138人尚未獲釋。有成功獲釋的人質回憶起囚禁過程表示,哈瑪斯每天只給半片皮塔餅與鹽水,根本無法充飢,因此他只能趁著上廁所時,偷走衛生紙,並靠著吃浸濕的衛生紙果腹,否則患有腎臟疾病的他根本無法存活。

根據CBN Asia報導,哈瑪斯從以色列綁架人質後,將他們囚禁在加薩地區的惡劣環境。致力打擊猶太仇恨的組織「無邊際以色列」負責人柯隆帕斯(Aviva Klompas)直言,儘管已有100多名人質陸續獲釋,但這些哈瑪斯願意主動釋放的人質,通常是身體健康狀況較良好的人群。也就是說,尚未獲釋的上百名人質的健康狀況恐不容樂觀。

The Filipino citizen who was released from Hamas captivity tells what he went through and speaks about the future: "I'm planning on going back to work in Israel. It's my second homeland."



Jimmy Pacheco was released on the first night of ceasefire after being kidnapped and seeing… pic.twitter.com/mXBhwk9Q2f