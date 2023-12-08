1張逃命照全球震驚　以色列「紅衣女」證實倖存！悲吐：活著很內疚

▲以色列一場音樂節遭哈瑪斯襲擊，影片開頭一名「紅衣女子」奔跑的身影震驚全球。（圖／翻攝自X）

記者張寧倢／編譯

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）10月7日對以色列南部靠近加薩的地區發動突襲，數百人在音樂節上驚慌逃命的影片迅速傳遍全球，一名紅色披肩女子狂奔的身影，令人印象深刻。如今外媒找到這名女子並進行訪問，首度證實了她從屠殺中倖存，但由於有朋友喪命，直到現在，她有時仍會因為自己存活下來而感到內疚。

Terrorists from Gaza attacked an outdoor party near Kibbutz Urim in Southern Israel.



Attendees recount harrowing moments of gunfire, with many still in hiding.



Concerns grow about potential casualties. #IsraelNews #GazaTerror | : Walla #OperationIronSwords… pic.twitter.com/yUM2M9PSWz — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) October 7, 2023

英國《每日郵報》獨家採訪到10月7日在音樂節逃離哈瑪斯屠殺的「紅衣女子」，報導中指出，她是出生於烏克蘭的25歲母親瓦拉達（Vlada Patapov），平時是婚禮企劃，育有3歲女兒（Romi）。她說，伴侶馬坦（Matan）買了幾張票，他們便和一名友人阿麥（Mai）在6日下午出發參加音樂節。

▲以色列政府架設的「哈瑪斯大屠殺」網站，也將瓦拉達逃命的影片放在首頁。（圖／翻攝自hamas-massacre.net）

「超新星音樂節」（Supernova festival）10月6日至7日在以色列南部距離加薩走廊（Gaza Strip）僅1英里半的雷姆集體農場（Kibbutz Reim）附近舉行，吸引超過3000人參加。哈瑪斯武裝分子則於7日清晨突襲音樂節現場。

瓦拉達說，當時她確實覺得在距離加薩邊境這麼近的地方辦活動很奇怪，時不時就會有火箭彈飛過，但她認為主辦者一定是評估安全才會舉辦，然而，清晨6點半，手機APP突然響起空襲警報，當她還在尋找馬坦與阿麥的時候，立刻就聽到巨大槍聲，聽起來離得很近，馬坦大叫著要他們必須跑回車上。

▲瓦拉達在自己社群帳號上傳的逃命影片中，她與友人一同跳上陌生人的車子，接受他人幫助才幸運活命。（圖／翻攝自TikTok／vladapatapov）

瓦拉達回憶，「飛彈開始飛過來，整個地方都瘋了，廣播員讓所有人撤離，人們開始衝向自己的汽車。」她原以為是來自加薩火箭彈的「日常攻擊」，直到後來看手機才知道，「這是一次真正的入侵，這些恐怖分子想要殺了我們。」

她說，「但我直到現在都不明白為什麼，這只是一個音樂節，很和平，人們都在跳舞，他們來殺了人，殺死了我的一些朋友，是為了什麼？」瓦拉達看到一名穿軍裝的男子，還以為是以色列軍人來解救大家，直到他開槍殺了一名走下車的男子後，她才恍然大悟那是哈瑪斯成員。

瓦拉達表示，馬坦開車載著他們逃命，周圍開始有其他車輛被子彈打中，現場一片混亂，到處都是被拋下的汽車，他們開沒多遠就看到恐怖分子駕駛汽車、機車或卡車朝著他們開槍，於是他們跑下了車。瓦拉達說，她在這時與馬坦走散，並與阿麥一起奔跑逃命，後來他們搭上好心人的車輛，也就是在網路影片中可以看見的那段畫面，一車8人幸運逃至一處軍事基地。

▲瓦拉達被證實倖存。（圖／翻攝自TikTok／vladapatapov）

瓦拉達逃命的畫面不久便傳遍全球，後來她用手機聯絡到馬坦，幸好對方也安全抵達了20分鐘車程外的避難處，經歷了數小時後她終於回到家擁抱女兒。然而，瓦拉達表示，「我有時仍會為自己活了下來而其他人沒能存活而感到內疚，發生在我身上的事只持續了18個小時，但對許多人來說，痛苦仍在繼續。」她說，「我每天早上都感謝神，感謝我還活著。」