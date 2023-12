1張逃命照全球震驚　以色列「紅衣女」證實倖存！悲吐：活著很內疚

▲以色列一場音樂節遭哈瑪斯襲擊,影片開頭一名「紅衣女子」奔跑的身影震驚全球。(圖/翻攝自X)

記者張寧倢/編譯

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯(Hamas)10月7日對以色列南部靠近加薩的地區發動突襲,數百人在音樂節上驚慌逃命的影片迅速傳遍全球,一名紅色披肩女子狂奔的身影,令人印象深刻。如今外媒找到這名女子並進行訪問,首度證實了她從屠殺中倖存,但由於有朋友喪命,直到現在,她有時仍會因為自己存活下來而感到內疚。

Terrorists from Gaza attacked an outdoor party near Kibbutz Urim in Southern Israel.



Attendees recount harrowing moments of gunfire, with many still in hiding.



Concerns grow about potential casualties. #IsraelNews #GazaTerror | : Walla #OperationIronSwords… pic.twitter.com/yUM2M9PSWz