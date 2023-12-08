最小僅1歲！印尼狠父「殺光4孩」整齊擺床上　地板留詭異血書

▲印尼發生一起震驚社會的人倫慘案。（圖／翻攝X／＠tribunnews）

圖文／CTWANT

印尼雅加達一處民宅7日發出惡臭，經鄰居察覺有異後報警，竟發現有4名幼童陳屍在臥室床上，而且還被依照年齡由大至小整齊排好；而孩子的父親則是被發現全裸躺在浴室，旁邊有刀器、身上有自殘傷口，疑似企圖輕生。

綜合印尼當地媒體報導，雅加達南部賈加卡爾薩村（Jagakarsa）一處民宅昨日下午傳發惡臭，鄰居驚覺事情不對勁立刻報警。警方破門後竟看見4名幼童陳屍在臥室床上，幼童分別為1歲至6歲；而幼童的父親則是全裸躺在浴室裡，身上有自殘傷口，疑似企圖輕生，閣樓的地板還被用血跡寫上「滿意的媽媽，謝謝大家」，相當詭異。

▲地板用被用血液寫下詭異的字跡。（圖／翻攝ngelmu.co）

據悉，該名男子是名為達曼西亞（Panca Darmansyah）的41歲父親，2日才被老婆親人撞見對其家暴，並將老婆送往醫院治療、留院觀察，而達曼西亞則是被警方傳喚到案，不過他卻以要照顧4名幼童為由，拒絕出門；如今，卻傳出震驚印尼社會的人倫悲劇。

根據法醫阿里夫（Arif Wahyono）指出，4名幼童是在遺體被發現的前2天就已經遭到殺害。警方透露，幼童遺體被按照年紀放在床上；另外，一張全家福照片被放在老大身上。目前警方仍在與法醫進行深入調查，查明背後動機及孩子的死因。

法醫心理學專家瑞薩（Reza Indragiri Amril）表示，「家暴」一詞不足以形容達曼西亞的行為，他認為這起案件無異於有計畫性的謀殺。根據印尼刑法，蓄意謀殺可判處死刑、無期徒刑或最高20年監禁。

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