美大學3死槍擊「67歲槍手」身分曝！帶150子彈　曾任助理教授

▲內華達大學拉斯維加斯分校發生3死槍擊。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國內華達大學拉斯維加斯分校6日發生槍擊案，導致3人死亡、1人重傷，其中一名罹難者是台裔副教授，而槍手則在與警方的槍戰中身亡。經過調查，槍手身上攜帶了150多發子彈、11個彈匣，使用槍枝為2022年合法購入，他生前曾在大學任教，隨後多次向各個大學投遞履歷，但都未獲錄用，導致經濟拮据，甚至遭到房東驅離。

根據ABC NEWS報導，拉斯維加斯大都會警察局警長麥克馬希爾（Kevin McMahill）在記者會上表示，警方已確認槍手為67歲的波利托（Anthony Polito），他住在內華達州，曾在東卡羅萊納大學任教助理教授。警方接獲通報後，隨即趕往現場，並在10分鐘後與波利托發生槍戰，而波利托當場中彈身亡。

警方指出，槍手當場被宣告死亡，隨後則從他身上搜出9個彈匣，而他一共帶著11個彈匣到校。麥克馬希爾指出，目前還無法確認波利托一共發射了多少發子彈，不過他攜帶了至少150發的子彈，而使用的手槍則是2022年合法購入的金牛座9毫米手槍，目前犯案動機仍在調查中，警方則相信，波利托為單獨犯案。

▲大規模警力到場，所幸槍擊警報在40分鐘後便解除。（圖／達志影像／美聯社）



遭到波利托攻擊的共有4人，其中3人罹難，1人為64歲台裔副教授張家禎（Cha Jan Chang），1人為39歲助理教授Patricia Navarro Velez，第3人的身分則尚未被揭露。另有1名38歲客座教授重傷，目前仍在醫院搶救，性命垂危。

警方抵達校園時，波利托正準備前往學生會，所幸警察隨即與他展開對峙，成功避免出現更大規模死傷。根據調查，波利托曾在東卡羅萊納大學任教助理教授，但是後來疑似是失去工作，他曾多次向內華達州內的幾所高等教育機構投遞履歷，但都未能獲得錄用。

▲張家禎（Cha Jan Chang）與Patricia Navarro Velez不幸罹難，警方尚未公開第3名死者的身分。（圖／內華達大學拉斯維加斯分校）

消息人士指出，波利托曾向內華達大學拉斯維加斯分校應徵教授職位，但也同樣沒有被錄用，目前尚不清楚是否因此挾怨報復。警長麥克馬希爾說，波利托生前經濟拮据，經過調查，他的住處門口被貼上驅逐通知。

在槍擊案前，波利托曾經到住家附近的郵局，向在美國各地的22名大學工作人員寄信，但是並未註明自己的地址。警方已經聯繫所有的收件人，目前還不清楚信件內容，但是部分信件已經被攔截，其中一封內含白色的不知名粉末。

他也緊急呼籲，如果教育界有任何人收到沒有記載寄件人地址的信件，務必通報當地政府。而在調查過程中，警方還發現波利托疑似擬定一份「黑名單」，上面是他正在尋找的人，已知有內華達大學拉斯維加斯分校與東卡羅萊納大學教職員工在名單內，不過皆非此次中彈的被害者。