路透社記者中彈身亡！外媒採訪團黎巴嫩遇襲　調查：以色列做的

▲路透社記者阿布杜拉10月13日在黎巴嫩執行任務時遭以軍攻擊死亡。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

路透社記者阿布杜拉（Issam Abdallah）10月13日在黎巴嫩南部執行任務時，突然遇上以軍攻擊，導致阿布杜拉當場死亡，另有6名記者受傷。路透社12月7日發布調查報導，證實阿布杜拉死於以色列坦克的砲彈攻擊。

據路透社報導，以色列一輛戰車10月13日隔著邊界向黎巴嫩真主黨（Hezbollah）發動攻擊。事發當時，37歲的阿布杜拉正與一群西方記者在黎巴嫩南部距離以色列僅1公里的地方進行拍攝，不料卻被戰車連續發射的2枚砲彈擊中，導致阿布杜拉當場身亡。

CNN指出，與阿布杜拉同行的其餘6名記者都受到了不同程度的傷害，其中法新社28歲的女記者艾西（Christina Assi）則在這起襲擊中受重傷，必須接受腿部截肢手術，而半島電視台的汽車也被擊中起火。

路透社指出，事發當時，路透社、法新社與半島電視台的7名記者都身著印有白色「PRESS」（媒體）字體的藍色防彈衣、頭戴頭盔，但這依舊無法阻止他們遭遇攻擊。

WARNING: GRAPHIC IMAGES Israeli tank fire killed Reuters journalist Issam Abdallah. Reuters spoke to more than 30 officials, military experts, forensic investigators, lawyers, medics and witnesses, and reviewed hours of video footage and hundreds of photos https://t.co/BwFQUgRJLg pic.twitter.com/fEtXfiML3m — Reuters (@Reuters) December 7, 2023

為了調查真相，路透社訪問了逾30名政府與安全官員、軍事專家、鑑識調查員、律師、醫護人員，以及現場目擊者，並對8家媒體當時發布的相關新聞影片與包含高解析度衛星圖片在內的數百張照片進行審查，拼湊出事故的詳細經過。

路透社還從現場取得實體物證，包括殘留在現場地面及路透社車身中的飛彈碎片、三件防彈衣、一台相機、腳架，以及一塊大金屬片，送交位於海牙的獨立機構「荷蘭應用科學研究組織」（TNO）檢測分析。

TNO發現，路透社尋獲的大塊金屬片是一枚坦克砲彈的尾翼，為以色列境內一輛口徑120毫米的坦克滑膛炮所射，而發射地點距離當時記者所在位置約1.34公里。

Israeli tank fire killed Reuters journalist Issam Abdallah. Reuters spoke to government and security officials, military experts, forensic investigators, lawyers, medics and witnesses, and reviewed hours of video footage and hundreds of photos https://t.co/BwFQUgRJLg pic.twitter.com/0gV84VPkEV — Reuters (@Reuters) December 7, 2023

路透社將相關調查結果交給以色列國防軍（IDF），並提出更多詳細問題，質疑以軍是否知道他們對記者開火，但IDF發言人海克特（Richard Hecht）只說，「我們不會針對記者」，沒有提供進一步評論。

路透社總編輯賈樂尼（Alessandra Galloni）指出，路透社掌握的證據顯示，殺害阿布杜拉的是一名以色列坦克兵，並對此表示譴責，也要求以色列解釋，同時對相關人員究責。

法新社也表示，路透社的調查結果與法新社的分析相符，「針對一群明確標示為媒體的記者發動攻擊，是令人費解且無法接受的行為」。國際人道法律禁止攻擊記者，也明確規定新聞媒體工作人員不能視為軍事目標。