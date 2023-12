路透社記者中彈身亡！外媒採訪團黎巴嫩遇襲　調查：以色列做的

▲路透社記者阿布杜拉10月13日在黎巴嫩執行任務時遭以軍攻擊死亡。(圖/路透)

記者葉睿涵/編譯

路透社記者阿布杜拉(Issam Abdallah)10月13日在黎巴嫩南部執行任務時,突然遇上以軍攻擊,導致阿布杜拉當場死亡,另有6名記者受傷。路透社12月7日發布調查報導,證實阿布杜拉死於以色列坦克的砲彈攻擊。

據路透社報導,以色列一輛戰車10月13日隔著邊界向黎巴嫩真主黨(Hezbollah)發動攻擊。事發當時,37歲的阿布杜拉正與一群西方記者在黎巴嫩南部距離以色列僅1公里的地方進行拍攝,不料卻被戰車連續發射的2枚砲彈擊中,導致阿布杜拉當場身亡。

CNN指出,與阿布杜拉同行的其餘6名記者都受到了不同程度的傷害,其中法新社28歲的女記者艾西(Christina Assi)則在這起襲擊中受重傷,必須接受腿部截肢手術,而半島電視台的汽車也被擊中起火。

路透社指出,事發當時,路透社、法新社與半島電視台的7名記者都身著印有白色「PRESS」(媒體)字體的藍色防彈衣、頭戴頭盔,但這依舊無法阻止他們遭遇攻擊。

