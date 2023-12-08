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墨西哥中部地震規模5.8　首都搖晃民眾逃上街

▲▼墨西哥。（圖／路透社）

▲墨西哥5.8地震。（圖／路透社）

文／中央社墨西哥市7日綜合外電報導

墨西哥地震監測機構表示，今天發生規模5.8的地震，撼動包括首都在內的墨國中部大片地區，促使人們紛紛跑到街上。

法新社報導，人口900萬的墨西哥市（Mexico City）市長巴特瑞斯（Marti Batres）在舊稱推特（Twitter）的社群平台X寫道，目前市區未傳出災情。

墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）聽取民防官員簡報後，在X平台上一段影片中說：「這次地震顯然不那麼強。無論如何，我們都會迅速發布更多資訊。」

這次地震觸發警報系統。地震監測機構說，震央位於中部的普艾布拉州（Puebla）。

普艾布拉州官員表示，州內許多城鎮都有震感，暫未傳出災情或人員傷亡。

 
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