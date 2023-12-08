投資人逢低買進　美股收高

▲美股主要指數反彈收高。（圖／路透）
文／中央社紐約7日綜合外電報導
Google和超微（AMD）等人工智慧（AI）概念股今天大漲，美股主要指數也反彈收高，主因投資人在本週稍早的跌勢後進場撿便宜。
道瓊工業指數上漲62.95點或0.17%，以36117.38點作收。
標準普爾500指數上揚36.25點或0.80%，收4585.59點。
科技股那斯達克指數揚升193.29點或1.37%，收14340.00點。
費城半導體指數大漲101.72點或2.79%，收3747.54點。
▲美股主要指數反彈收高。（圖／路透）
文／中央社紐約7日綜合外電報導
Google和超微（AMD）等人工智慧（AI）概念股今天大漲，美股主要指數也反彈收高，主因投資人在本週稍早的跌勢後進場撿便宜。
道瓊工業指數上漲62.95點或0.17%，以36117.38點作收。
標準普爾500指數上揚36.25點或0.80%，收4585.59點。
科技股那斯達克指數揚升193.29點或1.37%，收14340.00點。
費城半導體指數大漲101.72點或2.79%，收3747.54點。
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