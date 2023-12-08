運動老更快！　芬蘭45年「萬人研究」揭：運動不會讓人變長壽

▲芬蘭一項研究認定運動不會讓人更長壽。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

運動不僅與長壽無關，更可能讓人老得更快。芬蘭于韋斯屈萊大學（University of Jyväskylä ）經過長達45年、針對11,000名同性雙胞胎調查後，發表這項有違大眾認知的研究結論，並指高水平運動對壽命沒有額外好處，且最常運動的人比活動量較少的人「年長」達1.8歲。

據《紐約時報》報導，研究團隊將受試者分為久坐組、中等活動組、活躍組與高度活躍組等4組，並在計算1975年至2020年間所有數據後，發現運動量最少的人比經常運動的人死亡可能性高出20％，但過濾掉教育、BMI、抽菸及飲酒等因素後，該數字就顯著下降，其中久坐組的死亡可能性僅高出7％。

團隊指出，這結果表明「運動量過少或過多都會加速老化」，也就是適度運動即可，且經常運動的人不是因為運動變更長壽，而是「他們通常過著更健康生活」。值得一提的是，該研究雖獲得芬蘭的國家運動醫學獎表揚，但尚未經過同行評審(Peer review）。

此外，過去相關研究大多認定經常運動對壽命有正面助益，WHO也建議18歲至64歲成年人每週應進行150分鐘至300分鐘中等有氧運動，或75分鐘到150分鐘的高強度有氧運動。

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