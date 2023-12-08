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英詩人澤法尼亞逝世！享壽65歲　曾拒女王頒發大英帝國勳章

▲英國詩人暨作家澤法尼亞（Benjamin Zephaniah）7日逝世，享壽65歲。（圖／路透）

▲英國詩人暨作家澤法尼亞（Benjamin Zephaniah）7日逝世，享壽65歲。（圖／路透）

文／中央社

英國詩人暨作家澤法尼亞（Benjamin Zephaniah）7日逝世，享壽65歲。他的作品深受牙買加音樂和詩作影響。他曾因英國的帝制及與奴隸制度的關連，而拒絕獲頒大英帝國官佐勳章。

法新社報導，澤法尼亞的家屬透過社群媒體Instagram發布聲明表示：「我們帶著極大的哀傷與遺憾宣布，我們心愛的丈夫、兒子暨兄弟在2023年12月7日凌晨過世。」

家屬還說，澤法尼亞在8週前診斷出腦部有一顆腫瘤。

澤法尼亞1958年出生在英格蘭中部大城伯明罕（Birmingham）。他的父親來自巴貝多（Barbados），從事郵差；母親則是牙買加人，擔任護理師。

澤法尼亞從小有閱讀障礙，13歲便因無法讀寫而輟學。他年輕時還曾犯下竊盜罪而在獄中服刑，但當他20歲出頭住在倫敦時，開始以詩人身分建立地位，並於1980年出版首本詩集「筆節奏」（Pen Rhythm，暫譯）。

2003年，澤法尼亞公開揭露自己拒絕接受大英帝國官佐勳章（Officer of the Order of the British Empire，OBE），他說是獲得時任英國首相布萊爾（Tony Blair）推薦，由當時的英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）頒發以褒揚他在文學上的貢獻。

澤法尼亞那時候表示，這項榮譽的名稱令他想起自己的祖先在白人主人手中所受的「殘暴」苦難。

他說：「當我聽到『帝國』一詞便感到憤怒，它讓我想起奴隸制、想起數千年的暴行，想起我的女祖先如何遭到強暴，以及我的男祖先如何被殘暴對待。」

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