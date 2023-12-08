糗翻！BBC女主播「歪頭比中指」全被拍　本人認：當時在開玩笑

▲BBC女主播在直播時對鏡頭比中指，畫面引發瘋傳。（圖／翻攝自X）

記者閔文昱／綜合報導

英國廣播公司（BBC）是全球權威新聞媒體之一，向來以保守著稱的BBC近日卻出現誇張一幕。一名女主播在現場直播前對著鏡頭比中指，卻晚了一秒將手指收回，導致觀眾在節目一開始就看到了女主播比中指畫面，引發網路瘋傳。對此，該名女主播也在7日發文道歉了。

綜合外媒報導，這名出包的女主播名叫瑪麗亞姆（Maryam Moshiri），是BBC的資深主播，6日中午12時她正準備播報午間新聞時段，不料直播一開始竟是她歪頭微笑對著鏡頭比中指畫面，不到一秒後她才意識到已進入直播，馬上把手收回並板起臉開始嚴肅播報關於英國前首相強生（Boris Johnson）出席新冠調查的相關新聞。

WATCH: BBC News opens with anchor Maryam Moshiri giving the middle finger pic.twitter.com/UHJZik12I5 — BNO News Live (@BNODesk) December 6, 2023

然而，該畫面播出後，隨即被廣大網友備份，甚至做成表情迷因瘋傳。對此，瑪麗亞姆7日也在社群社群平台X（原推特）發文道歉，表示當時她是在用手指隨導播倒數，但數到1時刻意用中指來跟製播團隊開玩笑，卻沒意識到這一幕也被攝影機拍到，強調這並非她的本意「如果我冒犯或惹火了任何人，我很抱歉，這是一個愚蠢的笑話。」

事實上，各國主播出糗也不是頭一遭了，過去義大利女主播卡拉布里絲（Costanza Calabrese）在一本正經報新聞時，就被鏡頭無意拍到玻璃桌下，她兩腳開開的畫面，內褲直接被全世界觀眾看光。另外還有主播在直播過程中內衣脫落卡腰間、走到一半鞋子掉了、洋裝大穿幫、空檔吃零食被抓包等。

▼女主播專注播報新聞，卻沒注意到裙底風光被看光。（圖／翻攝自YouTube）