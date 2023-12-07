東京迪士尼上演「掀米妮裙子」影片炎上　日網噴：小孩子都在看唉

記者趙蔡州／綜合報導

東京迪士尼樂園受到非常多大人、小孩喜愛，每年吸引超過數千萬人入園玩樂，不料近日卻發生了一起爭議事件，當時園區內在舉辦花車遊行，突然有一名馴鹿表演者對著米妮「掀裙子」，影片曝光後被不少網友抨擊「根本是性騷擾」。東京迪士尼目前已向大眾道歉，表示會徹查事件細節、追究相關人員責任。

花車遊行是迪士尼樂園人氣最高的活動之一，然而東京迪士尼近日花車遊行卻爆發爭議事件，引起爭議的影片12月初在日本網路上流傳，可以看見當時正在進行花車遊行，一名身穿馴鹿裝的表演者突然伸手掀起花車上米妮的裙子，米妮的表演者則似乎被嚇到，瞬間把裙子按回去後，馬上手叉腰做出生氣的動作。

▲米妮被掀裙子後，米妮的表演者立刻把裙子按回去。（圖／翻攝自X平台）

雖然不清楚這一幕是事先安排，還是馴鹿表演者自己的即興發揮，由於參與遊行的角色都是真人扮演，影片曝光後仍受到不少日本網友抨擊，有人說，「不能接受這種行為」、「是縱容性騷擾嗎，這個會影響孩子教育吧」、「小孩子們都在看唉，角色卻做出這種動作，太扯了」。

影片鬧大後，經營、管理以東京迪士尼樂園的公司Oriental Land近日表示，針對花車遊行出現掀裙子一事，造成大家的不愉快非常抱歉，表示公司會徹查「掀裙子」究竟是事先安排的橋段，還是表演者自己的即興發揮，一定會謹慎處理此事並追究相關人員責任。