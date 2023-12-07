外媒驚曝秦剛7月就死了？被自殺或遭酷刑亡　俄副外長告發他通敵

▲外媒爆料，秦剛在7月時可能已經「死於自殺或酷刑」。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

歐洲政治新聞網站Politico.eu近日刊出一篇名為「習近平展開史達林式的全面清洗」報導，內容提到中國前外交部長秦剛6月失蹤、7月遭拔官一事，有2名消息人士聲稱，秦剛今年7月下旬時可能已經在北京一間治療中國最高領導人的軍事醫院中「死於自殺或酷刑」。

根據Politico.eu報導，秦剛今年6月25日在北京分別接見斯里蘭卡、越南外長及俄羅斯副外長魯登科（Andrei Rudenko）後，突然離奇失蹤。根據幾位接觸中國高級官員的消息人士透露，魯登科在北京的真正任務，其實是通知習近平，秦剛與火箭軍多名高官將領已經將中國機密資料洩露給西方情報機構。

秦剛失蹤後，中國網路上隨即流傳他與中國鳳凰衛視記者傅曉田的緋聞，兩人甚至還在美國生了一個擁有美國公民身分的兒子。報導指出，這些明顯是在中國網路監管機構的同意下在網路上廣泛流傳，中國的宣傳系統不斷向外界暗示，秦剛遭「清洗」的原因，就是因為緋聞和美國私生子事件。

不過，多名與中國高官有接觸的消息人士告訴Politico.eu，秦剛失蹤的真正原因是涉入了一起更加嚴重的醜聞，事件還涉及中國國防部長和指揮中國火箭軍的將軍，火箭軍負責監管中國的核武計畫。

報導指出，其中2名消息人士聲稱，秦剛今年7月下旬時可能已經在北京某一間治療中國最高領導人的軍事醫院中死於自殺或酷刑

秦剛失蹤後不久，火箭軍最高司令員李玉超、副司令劉廣斌、原副司令員、中央軍委聯合參謀部副參謀長張振中也全部失蹤，火箭軍多名現役和前任高級軍官也一樣遭到拘留，甚至有一名前副指揮官死於不明疾病。

失蹤的高官將領後續幾乎都被正式解職，位置由海軍和空軍體系的軍官接替，這種情況在火箭軍中非常罕見，因為火箭軍指揮官一般都是由軍種內部晉升。中國政府承認火箭軍整肅事件後不久，時任國防部長李尚福8月也突然失蹤，並於10月24日被免除國務委員、國防部部長職務。