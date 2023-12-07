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美內華達大學槍擊案「3死1重傷」！凶嫌是67歲職業教授

文／中央社

美國內華達大學拉斯維加斯分校今天驚傳槍擊案，造成3死1重傷，犯嫌身亡。執法消息人士透露，67歲槍手是職業大學教授，但與案發大學是否有關目前仍不清楚。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，消息人士還說，目前僅知槍手與喬治亞州和北卡羅來納州的幾所大專院校有關連。

▲美國內華達大學拉斯維加斯分校爆發校園槍擊。（圖／路透）

▲美國內華達大學拉斯維加斯分校爆發校園槍擊。（圖／路透，下同）

拉斯維加斯都會警察局（Las Vegas Metro）局長麥克馬希爾（Kevin McMahill）今晚在記者會上表示，在警方將凶嫌身亡消息通知其家屬前，不會對外公布他的身分。

麥克馬希爾還說，內華達大學拉斯維加斯分校（University of Nevada, Las Vegas，UNLV）校警在校園內的比姆堂（Beam Hall）外與槍手駁火時，現場有學生聚會，進行玩遊戲和堆樂高（Lego）積木等活動。

麥克馬希爾表示：「今天發生的事，是令人髮指、不可原諒的犯罪。...若非（現場）其中一名員警的英勇行動，恐怕還會有數不清的其他人喪命。」

▲美國內華達大學拉斯維加斯分校爆發校園槍擊。（圖／路透）

麥克馬希爾說，4名中槍被害人當中，唯一傷者原本列為重傷，目前已好轉為傷勢穩定；另有4人出現恐慌發作症狀而送醫。有2名執法人員則在搜尋被害人過程中受輕傷。

麥克馬希爾表示，警方正在努力蒐證及確認犯案動機，槍手使用的武器細節暫不提供。

時值美國大學生本週為了寒假前期末考埋首準備，卻發生這場槍擊案，且與美國現代史上死傷最慘重的大規模槍擊案發生在同一座城巿。

2017年10月1日，內華達州天堂市（Paradise）賭城大道（Las Vegas Strip）的「91號公路豐收音樂節」（Route 91 Harvest Festival）發生大規模槍擊事件，槍手從曼德雷灣賭場度假村（Mandalay Bay Resort and Casino）32樓朝下方民眾掃射，至今總計造成槍手在內共61人死亡、數百人受傷，其中約422人受槍傷。

▲美國內華達大學拉斯維加斯分校爆發校園槍擊。（圖／路透）

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