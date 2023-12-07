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殯儀館任由190遺體堆疊腐化　如喪屍地獄！假骨灰真粉塵欺騙家屬

無良殯儀館疊190遺體任由腐化　現場如喪屍地獄！「假骨灰真粉塵」欺騙家屬

▲受害家屬花費1290美元使用環保葬火化服務，但拿回來的卻是石灰粉塵，不是親人骨灰。（翻自《每日星報》）

圖文／鏡週刊

美國科羅拉多州潘羅斯（Penrose）地區的一間殯儀館，標榜「環保葬」，因此吸引不少家屬前來選擇這項服務，送走摯愛的親人。但沒想到這間殯儀館的負責人，實際上根本沒有好好處理遺體，更把石灰粉塵裝作骨灰欺騙家屬。10月3日州政府人員前往該間殯儀館調查，發現內部竟然有多達190具任由腐爛的遺體，滿屋都是屍臭味，人員也形容簡直是「喪屍煉獄」。

據英國《每日星報》報導，該間殯儀館負責人凱莉‧哈爾福德（Carie Hallford）與喬安‧哈爾福德（ Jon Hallford），對外宣稱他們的殯儀館是採「環保葬」，因此吸引不少家屬使用他們的服務。但受害家屬指出，他們花了1290美元（約新台幣4萬元）使用環保葬火化服務，但拿回來的卻不是親人骨灰，而是被用石灰粉塵替代。

更讓家屬心痛的是，這些死者的遺體，全部被堆疊在殯儀館內，沒有任何保存設備，而是任由遺體腐化，附近鄰居也說，遠遠就能聞到「動物屍臭味」。10月3日州政府人員前去調查，發現殯儀館內多達190具遺體腐化，而且沒有任何處理，整間殯儀館充滿恐怖的屍臭味，現場狀況驚駭到宛如地獄。

無良殯儀館疊190遺體任由腐化　現場如喪屍地獄！「假骨灰真粉塵」欺騙家屬

▲凱莉‧哈爾福德。（翻自《每日星報》）

無良殯儀館疊190遺體任由腐化　現場如喪屍地獄！「假骨灰真粉塵」欺騙家屬

▲喬安‧哈爾福德。（翻自《每日星報》）

一名悲痛的母親佩吉（Crystina Page）就說，2019年她的兒子接受死刑槍決，後來把遺體送到這裡來處理，卻沒想到兒子的遺體竟然在這裡腐爛4年。另一名家屬瑪哈爾（Lindsay Maher）也表示，她在屍群中找到阿嬤，原本她們想讓阿嬤的骨灰撒入大海，卻沒想到拿到的骨灰竟然是粉塵。

目前凱莉與喬安兩人已被逮捕，他們被控偽造文書、竊盜、洗錢、損害遺體等250項罪名，全案已進入司法程序審理中。另外，州政府環保部門也將在下個月將這間殯議館拆除，並強調會安全處理「生物與危險物質」。

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