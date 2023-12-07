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五月天陷假唱風波！CNN封「亞洲披頭四」：避開政治火爆中國

▲▼五月天。（圖／翻攝自Facebook／五月天Mayday）

▲五月天近來陷入假唱風波，引發眾人關注。（圖／翻攝自Facebook／五月天Mayday）

記者葉睿涵／編譯

亞洲天團五月天近來被中國網紅質疑假唱，引發相關單位介入調查，不少網友也十分關注。CNN近日對此事進行了完整報導，不僅將五月天譽為「亞洲披頭四」，也驚嘆五月天在兩岸關係緊張之時，靠著避開政治議題，在中國人氣爆棚。

據CNN報導，五月天11月中旬在上海連開8場演唱會，吸引了逾36萬粉絲入場觀看，但中國網紅「麥田農夫」11月30日卻突然在中國最大的影片分享網站「嗶哩嗶哩」上，表示自己用電腦軟體分析了五月天11月16日在上海演唱會的音源後，發現12首歌中有至少5首歌涉嫌假唱。

相關影片曝光後，瞬間在網上掀起熱議，讓這部影片的點擊率迅速飆破3億流量。不少粉絲對「假唱」一說表示失望，但也有許多歌迷挺身而出，秀出現場演唱的片段指出主唱阿信在現場大走音，「根本不可能是假唱」，為五月天護航。

▲▼五月天。（圖／CFP）

▲五月天演唱會門票在中國也是一票難求。（圖／CFP）

隨後，五月天所屬的相信音樂也在4日晚間發布聲明，鄭重駁斥網上的指控，聲稱與假唱有關的言論都是嚴重損害樂團形象的「惡意攻擊、造謠中傷」，還揚言相信音樂「正積極配合相關執法部門開展調查工作」，「相信相關部門會給我們一個公正的結果以正視聽」。

CNN指出，藝人在現場演出，尤其是在有激烈唱跳橋段的表演中，加入幾個預先錄製的和音聲部作為輔助，現場再演唱主旋律，或是為了呈現豐富的和聲效果，墊上幾個不同聲部的音軌作為背景音樂，都是十分常見的狀況。

然而，中國政府明確禁止藝人用假唱欺騙觀眾，也不准主辦方安排藝人假唱，否則將處以最高人民幣10萬元（約新台幣44萬元）的罰款。負責監督商業演出的上海文化和旅遊局放出重話，表示當局高度重視五月天被質疑假唱的輿情，並已要求主辦方配合調查。

▲▼五月天。（圖／CFP）

▲即使不少台灣藝人因政治因素在中國被封殺，但五月天依舊大受歡迎。（圖／CFP）

報導也指出，經常以台語和中文演唱歌曲的五月天，自1999年出道至今已過24年。即使這支樂團早在上世紀末就已經出道，但有著「亞洲披頭四」稱號的五月天，依舊吸引了不少年輕一代的粉絲，並且在中國擁有龐大的粉絲群，演唱會門票更是一票難求。

此外，即使不少台灣藝人因「政治立場和失言」被中國封殺，但五月天卻因為在很大程度上避開了政治議題，而在中國保持極高人氣。在中國取消嚴格的清零政策和旅遊限制後，五月天成為了首批在中國舉辦大型演唱會的藝人之一，不料如今卻鬧出這場風波。

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