俄羅斯通過決議　總統大選將於2024年3月17日舉行

▲俄羅斯總統大選日期出爐，預料普丁將在近日宣布參選。圖為克里姆林宮（Kremlin）。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

俄羅斯聯邦委員會7日在會議上通過決議，把總統大選定於2024年3月17日舉行。外媒認為，71歲俄羅斯總統普丁尚未正式宣布參選，但由於選舉日期已定，預料將於未來數日宣布參選。

俄羅斯衛星通訊社報導，依據俄羅斯聯邦憲法第102條規定，指定俄羅斯聯邦總統選舉是聯邦委員會的專屬權力，成員一致投票通過總統選舉日期的決議，把大選定在明年3月17日舉行。俄羅斯中央選舉委員會計畫在俄羅斯約30個地區舉辦傳統紙本投票，也計畫進行網路投票，並考慮把投票日延長為3天。

俄羅斯聯邦中央選舉委員會主席埃拉帕姆菲洛娃表示，正在考慮於2024年3月15日、16日和17日舉行總統選舉投票的可能性，且「我們還需要為國際觀察員的活動制定程序，我方不拒絕他們，希望許多與我們有很好關係國家的觀察員能夠前來評估選舉」。

▲普丁勝選幾乎是百分百確定的事，無論是俄烏戰爭或是瓦格納叛亂都沒有影響到他的高支持率。（圖／路透）

美聯社指出，俄羅斯總統大選日期如今已經出爐，儘管普丁至今尚未正式宣布參選，但預料將於未來數日宣布。依據先前的憲法改革，普丁明年總統任期屆滿之後，將有資格再競選兩個6年任期，若未來均順利當選，普丁將一路當總統到2036年。

在對俄羅斯政治體系建立嚴密控制後，普丁明年3月取得勝選幾乎是百分百確定的事，無論是俄烏戰爭或是瓦格納首領普里格津（Yevgeny Prigozhin）發動的失敗叛亂都沒有影響到他的高支持率。

屆時誰將出線挑戰普丁仍有待確認，不過迄今已有2人宣布參選，包括反對派政治人物納傑丁（Boris Nadezhdin）與前地方電視台記者敦佐娃（Yekaterina Duntsova）。