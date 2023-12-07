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砸550萬「忍痛斷骨」增高15cm　IG千萬網紅身高突破180：很滿意

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

▲這項手術必須打斷患者骨頭，插入一根金屬棒，並使用外部設備慢慢拉長。（圖／翻攝自IG）

記者詹雅婷／綜合報導

哥倫比亞一名29歲Instagram知名網紅砸下約7億哥倫比亞披索（約新台幣550萬元）接受下肢延長手術，成功增高15公分，身高超過180公分，但整個過程相當痛苦，必須先把骨頭打斷，插入金屬棒，接著使用外部設備慢慢拉長。

紐約郵報報導，柯西奧（Yeferson Cossio）在Instagram與TikTok平台上擁有2800多萬名粉絲，他透過社群媒體發布短影片稱，他並不是矮子，但也不是最高的人，就算有雙漂亮的腿仍覺得討厭，因為對於某些身體部位有些想法，加上手邊還有數億哥倫比亞披索可用，決定接受手術。

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

▲柯西奧接受手術的主要原因與審美有關。（圖／翻攝自IG）

這項手術必須打斷患者骨頭，插入一根金屬棒，並使用外部設備，天天多次緩慢拉長間隙，通常每日會拉1公釐左右，這也代表柯西奧必須苦熬152天，才能增高15公分，且要接受數月的物理治療。醫師說，手術康復後就能恢復正常生活，包括走路、運動、跳躍。

柯西奧承認，接受手術的主要原因與審美有關，估計整個治療費用花費2億至7億哥倫比亞披索（大約新台幣157萬至550萬元），如今對於新的身高感到很滿意，並不打算再接受第二次增高手術。

▼柯西奧術後對於新的身高感到滿意。（圖／翻攝自IG）

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

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