他買不到酒氣炸「剪刀狂刺小7店員」　泰國超商濺血又被砸

▲男子買不到酒，竟持剪刀狂刺店員，還在店內大搞破壞。（圖／翻攝自Facebook／มูลนิธิร่วมกตัญญูลพบุรี จุดวงเวียนศรีสุริโยทัย）



記者吳美依／綜合報導

泰國華富里府（Lop Buri）發生恐怖事件，一名男子因為買不到酒而與店員發生一系列衝突，最後竟然拿起剪刀，往7-11店員身上一陣猛刺。他犯案後沒有逃跑，反而在現場大搞破壞，並且舉起瓶子猛灌，最終被警方逮捕歸案。

Thaiger報導，此案發生在6日凌晨4時許，警方到場時，33歲嫌犯阿勒法（Alepha）一邊吼叫一邊破壞超商櫃台，他們花了5分鐘試圖說服對方冷靜投降，但是一點用都沒有，只好出動電擊槍，終於制伏並逮捕這名醉漢。至於23歲男店員蘇提蓬（Suttipong）則是因為右腿被刺，送往附近的醫院治療。

根據其他店員說法，當時一共3名員工值班，除了傷者蘇提蓬之外，另外2人都是女生。阿勒法當天稍早就在店門口徘徊乞討，一度被巡邏員警驅離，凌晨4時又出現，並且入店購買汽水。他結帳時突然要求多買一瓶酒，但因為當時不在酒類銷售時段內，因此遭到拒絕。泰國規定酒類須在規定時段內販售，分別為每日11時至14時、17時至24時。

阿勒法被拒絕後，竟衝到櫃台後方隨手抓起一瓶酒，失控舉動嚇跑2名女店員。他正以為得逞時，卻又看見蘇提蓬試圖搶奪酒瓶，憤而抓起櫃台上的一把剪刀，刺向對方。

阿勒法接受偵訊表示，自己來自清邁省，原本要去曼谷探望哥哥，卻不小心迷路了，才會一路流浪到華富里府，並且堅稱沒有意圖刺傷店員，一切都是意外。不過這個說法未獲官員採信，他被指控襲擊並對他人造成身體傷害等罪行，根據刑法295條，最高可處2年監禁及4萬泰銖（約新台幣3.6萬元）。