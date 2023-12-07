共和黨總統辯論談台灣　候選人再提「全台發槍」、軍事捍衛台灣

▲由左至右依序是前紐澤西州州長克里斯蒂、前南卡羅來納州州長海莉、佛州州長迪尚特與企業家拉馬斯瓦米。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國共和黨第四場總統候選人辯論會6日晚間登場，除了俄烏戰爭、以哈衝突、美國邊境議題，台灣也成為其中一個辯論焦點。企業家拉馬斯瓦米再提全台發槍，前紐澤西州州長克里斯蒂則稱一旦當選將會軍事捍衛台灣。

綜合CNN、華盛頓郵報報導，6日晚間出席的辯論者總計4人，分別是企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）、前南卡羅來納州州長海莉（Nikki Haley）、前紐澤西州州長克里斯蒂（Chris Christie）以及佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）。前總統川普在全國民調持續大幅領先，再一次缺席辯論，在這場約2小時的辯論會上，4人針對嚇阻中國大陸犯台的議題發表看法。

▲拉馬斯瓦米曾稱美國將保衛台灣，直到不再依賴台灣半導體，目標將在2028年實現美國半導體獨立。（圖／路透）

拉馬斯瓦米4月曾提出「讓每個台灣家庭擁槍」以自我防衛，8月中旬又表態將保衛台灣直到2028年美國實現半導體獨立。在6日晚間，他再度針對訓練並向所有台灣家庭提供槍枝阻止中國大陸犯台的提議辯護，「第二修正案（保障美國擁槍權）是防止外國獨裁者的關鍵途徑，這在美國很有效，為何在台灣行不通？」

他還提到，要加強與印度的關係、明確表示美國支持台灣，以此嚇阻中國大陸犯台。他也稱，美國之所以沒有選擇這樣做，是因為美國對中國經濟依賴。

▲圖為前南卡羅來納州州長海莉（右）與前紐澤西州州長克里斯蒂（左）。（圖／路透）

針對拉馬斯瓦米所提及的全台發槍，前紐澤西州州長克里斯蒂認為，美國沒有給予台灣第二修正案的憲法權力，但若未來當選總統，假如中國侵台將會軍事保衛台灣。

前南卡羅來納州州長海莉則表示，阻止中國犯台的其中一個方法，就是「確保我們在烏克蘭取得勝利，我們會保護我們的朋友」，並且要讓北京政府知道採取入侵行動之後，將面臨的代價後果。

佛州州長迪尚特則稱，遏制中國大陸的野心是他當上總統之後的首要任務。

▼ 美國佛州州長迪尚特。（圖／路透）