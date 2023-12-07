電池起火！他iPhone放口袋「突膨脹冒煙」驚險畫面曝　學生急疏散

▲ 男學生的iPhone 13 突然大量冒煙。（圖／翻攝自韓網）

記者陳宛貞／編譯

南韓一所高中日前發生驚險意外，一名男學生察覺口袋裡的iPhone突然發燙膨脹，趕緊掏出手機，沒想到螢幕竟然爆開，教室內頓時瀰漫白煙與惡臭，影片在社群媒體上瘋傳，所幸未引發火災，蘋果對此則承諾會補償該名學生一支新手機。

綜合《韓聯社》等韓媒，這起事件發生於忠清南道天安市一所高中，11月30日上午約10時，一名就讀二年級的17歲男學生的iPhone 13在教室裡突然起火冒煙，持續2分鐘後才停止，校方立即要求學生疏散並打開窗戶通風，所幸沒有演變成火災。

該名男學生受訪說明，「本來放在口袋的手機突然變得很燙，而且開始膨脹，所以我就把手機拿出來，但螢幕和機身的縫隙開始冒煙，煙霧比想像中還多，而且味道很不好聞。」據他的說法，Apple Korea已經承諾幫他更換一支新的iPhone 13。

有學生拍下當時狀況上傳IG，可見這支iPhone被放在桌面上，螢幕因電池膨脹掀起，下方不斷冒出大量白煙，可聽見學生因煙霧和惡臭而咳嗽、乾嘔的聲音，且螢幕上燒成黃色的面積逐漸擴大，還有人擔心問道，「會不會爆炸啊？」

這段約25秒的影片短短3天累積逾千萬觀看，在南韓國內外都掀起熱議，網友紛紛留言表示不敢相信，「鋰電池燃燒的煙霧吸太多會死人欸」、「一開始還以為是乾冰，看到螢幕變黃的時候都起雞皮疙瘩了」、「以為在拍廣告」。