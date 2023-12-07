F-16還沒啟用！烏克蘭向美討更多武器　清單赫見F-18、阿帕契

▲烏克蘭向美索要更多先進武器，其中包含美國此前已給烏軍的M1艾布蘭戰車。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

烏俄戰爭爆發至今已過1年10個月，而烏軍能持續撐到現在，要歸功美國的援助。烏克蘭國防部6日列出一份所需武器清單，向美方索取先進的防空系統、F-18戰機、無人機、阿帕契，以及黑鷹直升機等武器，聲稱擁有了這些武器才能應對地緣政治風險。

據路透社報導，烏克蘭國防部官員6日在華盛頓舉行的一場閉門會議中，提交了一份名為「滿足烏克蘭防禦力量需求」的所需武器清單，向與會的美國政府官員和軍事工業高層索要武器。

▲烏克蘭也向美國索要阿帕契、F-18等令人驚訝的武器。（圖／達志影像／美聯社）

這份清單涵蓋了烏克蘭現有的武器，如M1艾布蘭戰車（M1 Abrams）和155毫米火砲，還列出了烏克蘭一直以來要求美國給予的F-16戰機、無人機，以及陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）。

此外，烏克蘭也要求了一些令人驚訝的軍備，其中包含波音公司的C-17「環球霸王」運輸機（C-17 Globemaster）、洛克希德馬丁公司的C-130「超級力士」運輸機（C-130 Super Hercules）、AH-64阿帕契攻擊直升機（Apache），及黑鷹直升機（Blackhawk）。

文件也顯示，烏克蘭還希望購買F-18「大黃蜂」戰機（Hornet）、通用原子航空系統公司（GA-ASI）制造的3種無人機，以及洛克希德馬丁公司的終端高空防衛系統（THAAD，薩德反飛彈系統）。

▲美軍的THAAD薩德反飛彈系統也被烏克蘭相中。（圖／達志影像／美聯社）

儘管烏克蘭一再施壓美國，要求獲得更先進的武器抗俄，但美國參議院的共和黨議員卻在6日否決了新一波「向烏克蘭提供數十億美元的安全援助」草案，要求美國政府將重點轉移到「美墨邊境的移民問題」上，凸顯烏克蘭在獲得西方援助的困境。

不過，美國總統拜登6日強調，烏克蘭的勝利依舊是他的外交政策目標，而美國及其盟友也將持續為烏克蘭提供支持。截至目前為止，烏克蘭駐華盛頓使館尚未對武器清單一事發表評論。