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前X主管指控：反對削減安全預算　遭馬斯克不當解僱

▲▼全球首富馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

▲億萬富豪馬斯克。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

社群平台X（前稱推特）前高層主管羅薩（Alan Rosa）指控，他反對公司大幅削減預算，因為這會使得X平台面臨違反安全措施解決方案的風險，卻在提出疑慮沒幾天後，被億萬富豪馬斯克（Elon Musk）不當解僱。

綜合衛報、路透報導，羅薩過去是推特全球資訊安全主管，他在5日晚間向紐澤西州聯邦法院提出訴訟，指控馬斯克和X平台違反合約、不當解僱報復。對此，X未立即回應置評請求。

羅薩稱，在馬斯克去年年底收購推特後，被告知要削減部門50%實體安全預算，同時關閉X與全球各地執法機構共享資訊的軟體。

只不過羅薩反對馬斯克的削減開支計畫，因為這可能會讓公司面臨違反其2022年初與美國聯邦貿易委員會（FTC）達成的1.5億美元和解協議風險。FTC認為推特濫用用戶個資，該協議要求推特執行隱私與資訊安全控制，保護機密數據。

然而羅薩在提出這些擔憂疑慮之後，過沒幾日就被解僱。他正在尋求補償、懲罰性損害賠償以及律師費用。

自從馬斯克收購推特並將其改名X以來，為了削減成本裁掉超過半數的員工，公司面臨前員工、前高階主管提出的訴訟，包括公司未能向前員工支付資遣費、歧視高齡員工婦女及殘疾者、未提前通知大規模裁員。

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