哥哥5年來「每周性侵小一親妹」　爸媽知情卻不救：還有其他小孩

▲南韓一名女童長年遭親哥哥性侵，告訴爸媽卻被冷處理。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

南韓慶尚北道榮州市一名少年長期性侵親妹妹，從受害者小學1年級起，持續長達5年，甚至導致對方懷孕後又人工流產。駭人的是，父母親也清楚知道這一切，卻以「還有其他孩子」為由拒絕介入，任憑女兒承受哥哥的性暴力。

韓國日報等韓媒報導，大邱地方法院安東支院5日裁定，22歲A某因為性侵未滿13歲未成年人，判處12年有期徒刑。原告律師在法庭上表示，受害者5年來每周都會遭受1至2次的性侵犯，被告也承認罪行與相關證據。

根據法庭文件，2018年起，當時17歲的被告開始性侵小學1年級的妹妹，接下來5年不僅持續犯行，還威脅「如果告訴爸媽就殺了妳」、「不聽話就殺了妳」。

儘管受害者因此懷孕又人工流產，也曾把多年來忍受的痛苦告訴家長，爸媽卻以「還有很多其他子女」不予理睬，根本沒有採取任何行動。直到她向學校輔導員吐露實情，老師才終於報警。

目前，受害者已經強制與家人分開，在社福保護機構裡生活。不過，A某以量刑過重為由提出上訴，檢方起初以「違反天倫的人面獸心犯罪」求處15年監禁，如今也以判刑過輕為由提出上訴。

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