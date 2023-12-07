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哈瑪斯指揮官罕見合照曝！　以色列：「已擊殺5人」估消滅數千戰士

▲▼以色列聲稱擊殺半數哈瑪斯指揮官。（圖／以色列國防軍）

▲ 以色列聲稱擊殺圖中近半數哈瑪斯指揮官。（圖／以色列國防軍） 

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列軍方6日公開一張哈瑪斯11名高級軍事將領在加薩地下隧道的合照，聲稱已經消滅其中5名指揮官，且開戰以來估計擊斃數千名武裝份子。總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）更稱已包圍哈瑪斯政治領袖位於加薩南部的住所，「抓到他只是時間問題」。

根據《紐約時報》，以軍6日公開這張罕見的照片，聲稱已經擊斃以紅圈圈起的5名哈瑪斯高級軍事將領，包括一名空中師指揮官、2名營長、一名旅長及一名副旅長。

照片中11名哈瑪斯將領圍繞一張長桌而坐，桌上擺滿水果和飲料。以軍稱這張照片在加薩繳獲，由情報部門進行分析，拍攝地點為加薩北部城市拜特拉希亞（Beit Lahia）印尼醫院（Indonesian Hospital）附近一個居民區地下隧道。《紐時》尚無法獨立證實照片拍攝日期和地點等細節。

以軍11月襲擊加薩北部哈瑪斯軍事指揮官甘杜爾（Ahmed Al-Ghandour）的地底藏身處，哈瑪斯武裝分支「卡薩姆旅」（Al-Qassam Brigades）事後證實，甘杜爾及其副手拉賈卜（Wael Rajab）、營長薩爾曼（Rafet Salman）等3人已經陣亡。

另2名以軍聲稱擊斃的男子被控參與策畫哈瑪斯10月7日的突襲，其中一人名為拉卡巴（Asem Abu Rakba），負責監督哈瑪斯無人機計畫。

自哈瑪斯突襲以色列以來，以色列軍方便將砲火對準哈瑪斯領導階層。納坦雅胡6日宣布，已經消滅「約半數哈瑪斯營長」，但未提供姓名等更多細節。

以色列官員假設，以軍每消滅一個營，會有200至250名哈瑪斯武裝份子死亡；每擊斃一名指揮官，將有5至6人團隊陪葬。基於上述假設，以軍指揮官本周估計，開戰以來已消滅數千名哈瑪斯戰士，但因指揮官遇害的消息需要幾天才能確認，數字會不斷滾動。以色列則聲稱，10月7日以來有約400名士兵陣亡。

此外，納坦雅胡7日發表影片宣布，以軍部隊正包圍哈瑪斯政治領袖辛瓦（Yahya Sinwar）在加薩南部城市汗尤尼斯（Khan Younis）的住所，「他可以逃跑，但抓到他只是時間問題。」

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