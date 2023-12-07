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金正恩痛哭想媽媽！落淚哭求「孩子多生一點」　凸顯重大國安危機

▲▼金正恩出席第5屆全國母親大會，致詞時罕見落下男兒淚。（圖／路透）

▲金正恩出席第5屆全國母親大會，致詞時罕見落下男兒淚。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）睽違11年再度舉辦「母親大會」，其最高領導人金正恩在大會揭幕、閉幕時皆出席致詞，顯示對於母親角色的高度重視。然而，受到外界高度矚目的是，一向被認為冷血無情的金正恩在強調母親生兒育女、為國奉獻的精神，竟然掉下「鱷魚的眼淚」；專家分析，其實北韓也飽受低生育率所苦。

根據北韓官媒《朝中社》，金正恩本月3日出席在首都平壤召開的第5屆全國母親大會，並在開幕儀式上親自致詞，「一心一意只為了子女們的成長、祖國的富強而在所不惜奉獻心力的母親們，在此我向您致上最誠摯的敬意。如今放眼社會各角落，要求母親們親力親為的事情非常多。」

金正恩接著表示，「尤其是如何培育子女們成為優秀的人才、延續革命世代，以及最近非社會主義（指違反社會主義原則）的相關問題，如何解決前述問題、達成家庭和睦與社會團結，也是一大問題。」

▲▼金正恩出席第5屆全國母親大會，致詞時罕見落下男兒淚。（圖／路透）

緊接著，金正恩開始提起北韓出生率逐年降低的問題，還邊講邊落下了眼淚，強調母親得為家庭、甚至是祖國承擔重責大任，「確立健全文化與道德生活風俗、引領強調互助精神的共產主義美德......同時，如何解決生育率降低、以及孩童養育和教養等相關問題。」

金正恩強調，其實黨中央一直以來便認為，全國母親大會的重要性不輸黨中央全代大會，因為母親在家庭、社會上的地位和角色非常重要。

金正恩甚至在致詞時絡下男兒淚，「我掌管黨與國家的重要事業，每當身心俱疲時，總是會想起母親！母親們的勇氣與無私奉獻帶給了我無限的力量、不能倒下且龐大的責任感。母親們的精神不僅撐起一個家庭，更成為了支撐祖國未來的養分，是保衛社會主義這一大家庭的原動力。」

根據南韓《韓聯社》，南韓統一研究院資深研究委員洪敏（音譯）認為，金正恩之所以在致詞提到母親、甚至是出生率降低等議題時落淚，其實在在顯露出北韓政權如今正面臨生育率慘跌、年輕世代國家觀念薄弱等問題。

▲▼金正恩出席第5屆全國母親大會，致詞時罕見落下男兒淚。（圖／路透）

洪敏表示，「北韓生育率處於低潮、導致勞動力不足，且孩子們成為了經歷市場（指資本主義）的世代，導致對於國家的忠誠度下降。因此（金正恩致詞時的發言）顯露出對於生育率降低的危機意識。」

南韓統一部官員也於5日受訪時表示，「從大會提及如何擬定阻止生育率持續降低的對策來看，似乎暗示著北韓如今正面臨生育率降低的問題。」

聯合國人口基金在「全球人口展望2022」指出，北韓該年度的總和生育率估計為1.790名，還低於2014年的1.885名，生育率每年持續呈現下降趨勢，雖然還是遠高於南韓的0.7名，但因為北韓難以從外國引進新的勞動人口，因此對於生育率降低、勞動人口不足的問題會更加迫切。

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