首爾「又要長大了」？南韓執政黨力推併入金浦　考慮月中推動公投

▲京畿道金浦市有機會被併入首爾特別市。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

京畿道在今年4月底人口突破1400萬，成為南韓境內人口數最多的行政區劃（廣域市、道），然而境內因鄰近北韓（朝鮮），導致京畿道在南北開發與人口分佈上差異頗大，近來有人提倡將京畿道一分為二，而金浦市則劃入京畿北道。對此，南韓執政黨提議，應將金浦劃入首爾，目前正準備推動行政工作。

根據《韓聯社》，人口將近1000萬的南韓首都首爾特別市（首爾近年與台北市一樣，面臨人口減少、外移的問題），將有機會成為下一個面積巨大的「東京都」（都內23區、以及含有26市3町1村的多摩地方）嗎？最近，是否將京畿道金浦市合併劃入至首爾特別市的議題，在南韓受到廣大討論。南韓執政黨國民力量從10月底打算以全黨之力推動相關法案，立法將金浦市併入首爾。

至於同樣是首爾外廓的衛星城市，包括京畿道九里市、光明市、河南市，也成為國民力量積極推動併入首爾市的下一個對象。根據南韓行政安全部今年9月統計數據，金浦市目前人口數為48萬、九里市為18萬、光明市為28萬、河南市為32萬，一旦金浦市併入首爾，則首爾的面積將擴張45%。

國民力量打算，透過在國會提案《首爾市、京畿道管轄區域變更法案》後，經由國會審理，並交由國務會議議決。

對此，金浦市今日（7）透露，將計畫在本月中旬向行政安全部提議，透過「居民投票」（即公投）的方式，來決定是否同意讓金浦市併入首爾特別市，而此計畫是參考今年7月軍威郡併入大邱廣域市的案例。

▲金浦市（紅色區塊）與首爾市（紫色區塊）接壤。（圖／翻攝自NoCut News）

金浦市表示，11月7至28日共舉辦11場相關的居民懇談會，同時以有線100%語音自動應答（ARS）方式，向1010名金浦市民進行調查，結果顯示有68%的市民贊成金浦併入首爾。

金浦市府關係人士表示，「最晚將在這個月中旬以前，向行政安全部提請進行居民投票。先前，京畿道已經提議針對『是否設立京畿北部特別自治道』進行居民投票，我們希望這兩案能一併審議。」

不過報導也指出，居民投票恐怕得延後至明年下半年才有可能。因為《居民投票法》規定，總選（國會議員選舉）60天以前的明年2月10日至總選當天（4月10日）以內，無法進行居民投票；而即便居民投票通過將金浦併入首爾，法案也必須送交國會常任委員會和本議會表決，屆時恐遭在野政黨國會議員投反對票。

據悉，國民力量認為，一旦將金浦併入首爾，則首爾有望取得「進出海路」的機會，坐擁漢江、望向海洋，不過此一觀點遭到譏笑「如今又不是三國時代（指百濟、高句麗、新羅依序取得漢江流域領土，而取得與中原王朝交流、步入全盛時期的機會）」。

至於反對者則認為，一旦金浦市被併入首爾市，則金浦反而將淪為首爾的「垃圾場」，首爾有機會將新的垃圾焚化與掩埋場蓋在金浦市。