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媽媽社團警告「戀童癖出沒公園」　真相太傷人！只是阿公在等孫

▲▼公園,長椅,阿公,爺爺,噴泉。（圖／CFP）

▲澳洲一名阿公在公園等孫子，竟然被汙衊是「戀童癖」。（示意圖／CFP，下同。）

記者吳美依／綜合報導

澳洲某媽媽社團一篇貼文警告，公園裡出現「形跡可疑」的年長男性，獨自坐在長椅上，盯著孩子們玩耍，被當面質問「是不是戀童癖」，竟然還能冷靜否認。此文一出立刻招致砲轟，那位長輩的女兒也留言澄清，她父親只是在公園等孫子，卻被汙衊是變態。

原PO在臉書媽媽社團匿名發文表示，她與孩子到雪梨近郊吉米亞（Gymea）的公園玩耍時，注意到「這個年紀稍長的男人下了車，獨自跳過圍欄，坐在長椅上看孩子們玩耍30分鐘。他沒有孩子也沒有伴侶，看起來非常可疑。」

原PO告訴其他家長後，其中一位媽媽走到老人面前，詢問他是不是戀童癖，「他說『不是，我在等我的孫子。』他沒有大吵大鬧，回答時也很安靜。我們在公園那整整一小時裡，他沒有一次拿起電話打給任何人。他只是繼續坐在那裡。請留意可疑的行為。」

▲▼公園,遊樂區。（圖／CFP）

儘管原PO發文是為了「警告」其他家長，卻招致猛烈批評。大部分社團成員都認為，這種行為很傷人、沒禮貌，並且非常糟糕，「這個可憐的人，我無法想像他的感受」、「我是一名母親也理解要保持謹慎，但這是錯誤的。如果妳這麼過度偏執，或許還是待在妳家後院吧。妳用噁心的指控傷害了無辜的人」、「如果這是男人被對待的方式，我很擔心我的兒子們。妳應該為自己感到羞恥。」

稍後，當事人女兒也現身說法，「我和我的孩子抵達時，妳已經離開公園了。我到那裡和我父親見面時，他心煩意亂並且全身顫抖。這樣講一個人，稱呼對方是戀童癖，非常值得反省。妳讓一個只是在等待家人的老人難過與受傷。妳真可恥。」

許多網友也紛紛代替原PO道歉，「我很遺憾，希望妳爸爸沒事。請讓他知道，大多數媽媽都不這麼想，也不會這麼做。」

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關鍵字：

紐澳要聞媽媽社團戀童癖

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