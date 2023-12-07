英國對俄制裁「打擊軍事供應鏈」　中國企業首度入列

▲俄羅斯士兵在盧甘斯克州（Luhansk）值勤。（圖／路透）



文／中央社記者陳韻聿倫敦6日專電

俄羅斯對烏克蘭的全面侵略未止，英國政府今天宣布新一波對俄制裁，聚焦打擊對俄軍事供應鏈，並納入數個第三地進出口國，包括白俄羅斯、塞爾維亞、土耳其、烏茲別克、阿拉伯聯合大公國、中國。

經中央社查證，這是英國政府第一次在整體對俄制裁政策框架下，把在中國營運的實體納入制裁名單。

中國駐英大使館發言人表示，已就「中國企業正當權益」遭損害向英方提出嚴正交涉。中方敦促英國政府立即撤銷對中國企業的制裁。

英國政府今天宣布46項新制裁，涵蓋個人與實體。外交部表示，若計入新一輪制裁名單，英國政府迄今已對超過30個支援俄羅斯各項戰爭活動的第三地實體採取行動，這彰顯英國對支持俄羅斯非法戰爭的個人與實體採取「零容忍」態度。

遭制裁的中國企業有3家，包括「亞太鏈接」（Asia Pacific Links Limited）、「信諾電子科技」（Sinno Electronics Co., Limited）、「興華」（Xinghua Co., Limited）。英國外交部表示，這些企業向俄羅斯供應對戰爭活動至關重要的制裁物資。

根據美國、烏克蘭等國家的制裁和貿易管制資料庫，這3家企業的登記地址包括中國和香港。它們透過複雜的進出口網絡試圖規避制裁，向與俄羅斯軍方有關的實體供應電子零組件，包含用於投入烏克蘭戰場的無人機。

英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）去年起陸續發布調查報告，揭露俄羅斯複雜的跨國軍事供應鏈，前述3家中國企業皆曾遭點名。

外交部表示，英國及其盟友夥伴的制裁措施讓俄羅斯頓失大量西方關鍵零組件與技術來源，俄羅斯因此被迫向北韓、伊朗採購，甚至買回先前已出口至其他國家的自家產品。

▲英國新一輪制裁另涵蓋與莫斯科當局扶植的傭兵組織「瓦格納集團」有關的3名個人和實體。（圖／路透）



根據今天公布的名單，除了3家中國企業，英國政府新一輪制裁另涵蓋俄羅斯軍工業31名個人和實體；與莫斯科當局扶植的傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）有關的3名個人和實體（包含一家在烏克蘭運作的俄羅斯私人企業）；4家以阿拉伯聯合大公國為根據地、透過所謂「影子船隊」協助俄羅斯規避制裁進行石油貿易的實體；以及分別位於烏茲別克、土耳其、塞爾維亞、白俄羅斯等國境內的企業。

另一方面，英國「國家打擊犯罪局」（National Crime Agency, NCA）今天向金融機構、報關業者、貨運代理公司、物流業者等發布「紅色警戒」，示警俄羅斯企圖透過第三地規避制裁、取得遭管制的貨品和服務。

NCA指出，英、美、歐盟和日本皆訂有清單，明列可能用於烏克蘭戰場的高風險商品，包括積體電路（IC）及各式電子和機械零組件。NCA要求業者按指引通報所有可疑活動和交易，並對商品最終流向加強盡責調查。

在此之前，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）11月30日再度與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）通話，除了重申英國對烏克蘭的堅定支持，並提到英國政府正與美國等關鍵盟友合作，確保烏克蘭在冬季及其後能持續獲得防禦支援，以應對俄羅斯增強的長程空襲。

今天遭英國政府宣布制裁的部分俄羅斯軍工業相關個人和實體涉及飛彈與無人機的設計和生產。