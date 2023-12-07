　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

自閉兒住院竟活活餓死！　81歲母怒控「醫院放生」到大小便失禁

▲▼醫院,病床,住院,醫師,護士,護理師,急診,病患,患者。（圖／CFP）

▲ 凱利在醫院死於飢餓、脫水等原因。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

澳洲一名母親指控昆士蘭一家大醫院失職，因為她45歲的兒子罹患自閉症，住院接受心理健康治療，33天後卻在病床上活活餓死，令她憤怒質疑，「怎麼會有人在醫院餓死？」院方已經承認治療過程中存在疏失，但家屬仍盼望進一步調查事發經過。

綜合《紐約郵報》等外媒，45歲自閉症患者凱利（Stewart Kelly）去年8月在昆士蘭州羅賓納醫院（Robina Hospital）死於飢餓及脫水。他81歲的母親傑佛瑞（Ann Jeffery）悲痛欲絕，「怎麼會有人在醫院裡餓死？他被醫院系統裡被放生到危急狀態，這怎麼可能？」

凱利去年5月入院時病情還不嚴重，但因焦慮暴瘦逾13公斤，必須接受心理健康治療，第一次住院8天，因病情稍有好轉出院，後來卻再度惡化，暴瘦28公斤後於7月二度住院。

家人希望讓凱利接受心理治療和打點滴，但院方從未提供心理治療，且接下來幾周內他的病情不斷惡化。傑佛瑞提到，「他最後變成大小便失禁，我們發現他躺在濕掉的床上好幾次。」

院方終於決定為凱利灌食的時候已經太晚，他在住進加護病房21天後病逝。死亡證明顯示，凱利的死因除了自閉症以外還有多重器官功能失常、飢餓與脫水。

醫院發言人事後坦承，凱利的死「可以預防」，治療上出現「重大失誤」，為此向家屬衷心致歉。院方已透過分析報告確認11項直接導致凱利死亡的疏失，但目前未有任何人員被提交給監管醫護人員行為的澳洲醫管局（AHPRA）。

傑佛瑞直言，「我想知道在我埋葬兒子15個月之後，他們到底做了什麼。」她要求展開驗屍官調查，但目前不清楚是否會進行，令她感到心碎，「希望在我死前能夠知道他到底遭遇了什麼。」

ET快訊
台中OL辦公室激戰人夫　一次就中了
獨／李妍瑾公布婚期　點名KID、熊熊都要到場
高雄唐吉訶德1.5萬人擠爆　和牛2盒500元、蘋果裝到飽49
日圓匯價明年走強　預估值曝光
快訊／賴清德老家地價稅收到了！　新北市府：差房屋稅尚未繳納
注意！新北增15處科技執法　設置路口曝光
全台首間黑色壽司郎　限7天免費吃壽司
快訊／三峽電路板工廠大火...工人跳樓扭傷　消防員遭鹽酸嗆傷
金馬影帝「罹怪病」被判終身殘廢　崩潰哭喊：不想活了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

6天前才訂好婚宴場地　女查看男友「年度回顧歌單」發現外遇分手

自閉兒住院竟活活餓死！　81歲母怒控「醫院放生」到大小便失禁

他買不到酒氣炸「剪刀狂刺小7店員」　泰國超商濺血又被砸

大馬中學爆鬧鬼！5女學生「集體中邪」歇斯底里　有人目擊鬼魂出現

砸550萬「忍痛斷骨」增高15cm　IG千萬網紅身高突破180：很滿意

甲片連戴2個月才拆　女大生發現指甲「長滿綠黴」崩潰：有夠胎哥

電池起火！他iPhone放口袋「突膨脹冒煙」驚險畫面曝　學生急疏散

金正恩痛哭想媽媽！落淚哭求「孩子多生一點」　凸顯重大國安危機

為自拍絕頂美景墜崖險升天慘死　韓濟州政府要擴大管制

共和黨總統辯論談台灣　候選人再提「全台發槍」、軍事捍衛台灣

是效果啦！統神直播還原現場　以為上台要互臭：聽丁特建議

經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

YOASOBI台語問候：打給厚！　得知台灣16萬人搶票驚呆了

小學診斷糖尿病...打針14年　她「沮喪→面對」想圓模特夢

男遇到「鋼鐵洗衣球」　泡水+使勁捏都不破：)

Toyz道歉「退出電競圈」　砸爛冠軍戒指：統神是對的

阿法哥疑闖紅燈不禮讓行人　衝下車亂譙嗆夫妻：青瞑喔

設計師親測「染髮後泡海水」　深藍髮大褪色...漂過更明顯

萌妹拿「徵男友」手板　爸緊張喊：給我丟掉喔

因工作變「精神的窮人」　百萬年薪工程師選擇裸辭

6天前才訂好婚宴場地　女查看男友「年度回顧歌單」發現外遇分手

自閉兒住院竟活活餓死！　81歲母怒控「醫院放生」到大小便失禁

他買不到酒氣炸「剪刀狂刺小7店員」　泰國超商濺血又被砸

大馬中學爆鬧鬼！5女學生「集體中邪」歇斯底里　有人目擊鬼魂出現

砸550萬「忍痛斷骨」增高15cm　IG千萬網紅身高突破180：很滿意

甲片連戴2個月才拆　女大生發現指甲「長滿綠黴」崩潰：有夠胎哥

電池起火！他iPhone放口袋「突膨脹冒煙」驚險畫面曝　學生急疏散

金正恩痛哭想媽媽！落淚哭求「孩子多生一點」　凸顯重大國安危機

為自拍絕頂美景墜崖險升天慘死　韓濟州政府要擴大管制

共和黨總統辯論談台灣　候選人再提「全台發槍」、軍事捍衛台灣

出道30年從沒職業倦怠！　郭子乾揭「退休時間點」：想到工作就開心

蘇春槐率北美各地僑領拜會南市府　黃偉哲：盼台美交流更趨熱絡

國台辦控「擋媽祖、關公赴台」　陸委會公布時程：還在等對方補件

半夜嘴饞想起「絕版紅白泡麵」！千人一看照片掀回憶殺：超市必買

快買威力彩！「3生肖」橫財運超旺　有機會一夜致富

柯文哲自稱深綠　媒體人分析搶票策略：他認為賴清德目前不夠強

藍小雞急找郭台銘站台　郭辦回「暫無露面意願」嗆朱認錯了嗎？

蔡英文關注兒童安全親頒民主人權獎　防止兒童暴力、侵犯性隱私

宋芸樺簽名海報被當聖誕「壞禮物」　怒將朋友封鎖

獨／李妍瑾公布婚期明年420　點名Kid熊熊都要到場

女租客控房東騷擾！飆警過程曝光　網見「辣妹子」顏值狂歪樓

國際熱門新聞

月薪1.4萬元「存款18億」！4公務人員慘了

AV女優逛五金行　脫掉小褲褲藏架上

19歲女友驗出懷孕　男友崩潰：我們沒做過

大馬12男爽開「極樂毒趴」！16外籍妹助興

曾中3千多萬　強運女17年後再中7億元大獎

擁百萬JJ罩杯圓球奶！AV女優驚傳死亡

義大利通知中國　將退出一帶一路

南韓人口崩潰超過黑死病　美媒示警

BBC：義大利政府證實　將退出一帶一路

哥哥性侵小一親妹　爸媽知情卻不救

《紐時》曝：哈瑪斯火箭擊中「以色列核武基地」

美首位遭罷黜眾議長　麥卡錫年底離開

IG千萬網紅砸550萬　斷骨增高15cm

北韓淪煉獄！餓死屍遭鼠啃咬　看韓劇被槍殺

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快找發票！繳停車費「中1000萬」　明細曝光

快訊／《黑澀會》Apple雙喜！懷孕又結婚

啞鈴弒父案開庭…吳慷仁偕金鐘編劇呂蒔媛現身！

劉德華老婆名字「不是朱麗倩」！

「淫亂婚禮」她傻眼　新娘口接新郎的象鼻

母求大眾捐款220萬　讓她女兒讀名校

國道上「160kg巨輪砸中轎車」1死3傷！肇事男下場曝

弘仁會大哥身價20億　1人20美元囚400豬仔

開車加油「發票中1000萬」！　獎落2縣市

3男玩火害慘家樂福怎判？他燒掉39億判決曝

男友性慾太強！妹子睡到一半驚覺「被壓著搖」

即／台灣大道休旅車「保齡球式追撞」5人受傷

台人慶生必有1物　網讚：真的經典

張立東「我愛籃籃」告白1個月了

限時2天！超商咖啡買1送1爽喝

更多

最夯影音

更多
是效果啦！統神直播還原現場　以為上台要互臭：聽丁特建議

是效果啦！統神直播還原現場　以為上台要互臭：聽丁特建議
經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

YOASOBI台語問候：打給厚！　得知台灣16萬人搶票驚呆了

YOASOBI台語問候：打給厚！　得知台灣16萬人搶票驚呆了

小學診斷糖尿病...打針14年　她「沮喪→面對」想圓模特夢

小學診斷糖尿病...打針14年　她「沮喪→面對」想圓模特夢

男遇到「鋼鐵洗衣球」　泡水+使勁捏都不破：)

男遇到「鋼鐵洗衣球」　泡水+使勁捏都不破：)

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面