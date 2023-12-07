自閉兒住院竟活活餓死！　81歲母怒控「醫院放生」到大小便失禁

▲ 凱利在醫院死於飢餓、脫水等原因。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

澳洲一名母親指控昆士蘭一家大醫院失職，因為她45歲的兒子罹患自閉症，住院接受心理健康治療，33天後卻在病床上活活餓死，令她憤怒質疑，「怎麼會有人在醫院餓死？」院方已經承認治療過程中存在疏失，但家屬仍盼望進一步調查事發經過。

綜合《紐約郵報》等外媒，45歲自閉症患者凱利（Stewart Kelly）去年8月在昆士蘭州羅賓納醫院（Robina Hospital）死於飢餓及脫水。他81歲的母親傑佛瑞（Ann Jeffery）悲痛欲絕，「怎麼會有人在醫院裡餓死？他被醫院系統裡被放生到危急狀態，這怎麼可能？」

凱利去年5月入院時病情還不嚴重，但因焦慮暴瘦逾13公斤，必須接受心理健康治療，第一次住院8天，因病情稍有好轉出院，後來卻再度惡化，暴瘦28公斤後於7月二度住院。

家人希望讓凱利接受心理治療和打點滴，但院方從未提供心理治療，且接下來幾周內他的病情不斷惡化。傑佛瑞提到，「他最後變成大小便失禁，我們發現他躺在濕掉的床上好幾次。」

院方終於決定為凱利灌食的時候已經太晚，他在住進加護病房21天後病逝。死亡證明顯示，凱利的死因除了自閉症以外還有多重器官功能失常、飢餓與脫水。

醫院發言人事後坦承，凱利的死「可以預防」，治療上出現「重大失誤」，為此向家屬衷心致歉。院方已透過分析報告確認11項直接導致凱利死亡的疏失，但目前未有任何人員被提交給監管醫護人員行為的澳洲醫管局（AHPRA）。

傑佛瑞直言，「我想知道在我埋葬兒子15個月之後，他們到底做了什麼。」她要求展開驗屍官調查，但目前不清楚是否會進行，令她感到心碎，「希望在我死前能夠知道他到底遭遇了什麼。」