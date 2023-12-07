日本「3子女家庭」將免大學學費！東京取消排富條款　念高中不用錢

▲東京都從2024年度開始取消排富條款，將免除包含私立學校在內的所有高中學費。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

為了應對少子化危機，日本東京都政府日前通過政策方針，從2024年度開始取消排富條款，將免除包含私立學校在內的所有高中學費。另外，日本政府最新的政策方針也擬定，針對生育3名以上子女的家庭，不論家庭年收入多寡，將免除大學學費。

根據《日本經濟新聞》報導，東京都政府已確定一項政策方針，從2024年度開始將取消排富條款，東京都包含私立學校在內的高中全數免學費，希望能藉此降低家庭負擔，打造輕鬆的育兒環境，藉此提高生育率。

當局指出，東京都立高中一年學費一律約12萬日圓（約台幣2萬5000元），私立學校平均約48萬日圓。目前做法是由東京都政府針對年所得不到910萬日圓（約台幣198萬元）的家庭，以相當於全年學費的金額為上限提供補貼。

2022年度補助對象約19萬人，一旦取消排富條款後，至少會增加約12萬人，預計將新增逾400億日圓補助金。

▲日本生育3名子女以上的家庭從2025年度開始免除大學學費，圖為東京私立立教大學。（圖／達志影像／美聯社）



除此之外，日本政府敲定的少子化對策「兒童未來戰略」中，生育3名子女以上的家庭，從2025年度開始將免除大學學費，包含一般大學、短期大學、高等職業學校等學生，且不設有家庭年收入限制。

目前針對年收入不到380萬日圓（約台幣83萬元）的2名子女家庭有減免學雜費、發放獎學金等補助方針，從2024年起年收入限制將擴大至600萬日圓（約台幣131萬元），而未來生育3名子女以上的家庭，則免除學費。