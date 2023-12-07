日本研究：多吃芥末「有助加強老年人記憶力」　有望預防失智

▲ 吃壽司時一定會附上山葵。（圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本一項研究發現，日式料理中搭配壽司及生魚片的佐料「芥末」不僅對身體有益，對老年人更有提升記憶力的實質效果，可能有望預防失智。

CBS報導，日本東北大學研究人員發現，俗稱哇沙比的山葵有助改善短期與長期記憶，研究結果 發表於歐洲期刊《營養素》（Nutrients） 。山葵公司KINJIRUSHI資助這項研究，但未參與其中。

首席研究員、東北大學加齡醫學研究所（IDAC）副教授野內類（Rui Nouchi）表示，儘管樣本有限，結果仍超出預期，「我們從早期動物研究中得知芥末對健康有益，但真正令我們驚訝的是這種戲劇性變化，確實出現實質性改善。」

他說明，日本山葵的主要活性成分是一種名為6-MSITC的生物化學物質，已知具有抗氧化及抗發炎作用，在其他植物中僅存在微量。這項雙盲隨機研究涉及72名年齡介於60至80歲的健康受試者，一半在睡前服用100毫克的芥末萃取物，一半服用安慰劑。

▲ 服用芥末萃取物的受試者認知能力分數較高。（示意圖／達志影像）

經過3個月後，受試者接受語言技能、注意力及執行簡單任務的能力評估，發現實驗組在工作記憶（或短期記憶）和更持久的情節記憶上都有顯著提升，其他認知領域如抑制控制（專注力）、執行功能或處理速度方面則未出現改善。

野內說明，服用芥末萃取物的受試者情節記憶分數平均上升18%，整體得分平均較對照組高出14%。研究指出，相較於對照組，服用芥末的受試者表現出更好的口頭情節記憶和連結臉孔與名字的能力，而後者通常是老年人主要面臨的記憶力問題。

研究人員推測，6-MSITC可減少大腦中負責記憶功能的海馬迴（hippocampus）發炎和氧化程度，並提升神經可塑性。他們計畫對其他年齡層進行測試，以探討芥末是否能減緩失智患者認知能力下降的速度。

但該研究也指出，不少日料餐廳提供「假芥末」，通常是由普通的白辣根染成綠色，就連日本的壽司店也是。山葵以栽培困難出名，需要近2年時間才能成熟，需要嚴格的溫度、遮光率、礫石及水分條件，每磅價格可能比上等鮪魚還貴。