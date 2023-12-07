示威被捕「竟遭10男集體性侵」　伊朗軍警被控性虐暴行

▲伊朗去年爆發頭巾革命，大量示威者遭到暴力鎮壓與逮捕。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

國際特赦組織（Amnesty International）最新報告指出，在去年的全國示威期間，伊朗政權利用性侵與性暴力，折磨並懲罰被捕示威者，造成永久性身心傷害。該機構訪問的性侵受害者中，6人遭到10名男性政府人員的集體性侵，2名男性甚至被使用警棍與玻璃罐侵犯。

國際特赦組織訪問多名受害者後，在報告中詳細描述其痛苦遭遇，並指控加害者來自伊朗情報部門、伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）、IRGC下轄準軍事部隊巴斯基（Basij）與各大警察部門。秘書長卡拉馬德（Agnès Callamard）認為，這些證詞表明了德黑蘭政權的一套行為模式，那就是把性暴力當成鎮壓的「關鍵武器」。

受訪者包括12名成年女性、26名成年男性、1名女孩與6名男孩，他們被逮捕時、在警車上移轉期間、被拘留期間，都遭受性侵或其他形式的性暴力，受害者包括男女，最年輕僅12歲。

▲頭巾革命不僅在伊朗各地爆發，甚至蔓延至中東各國。（圖／達志影像／美聯社）



今年2月，一名年輕伊朗女性向《衛報》透露，她被矇住雙眼、剝光衣服，多人撫摸全身的同時，還遭不明物體反覆插入下體。她事後猜測那是玻璃瓶，並且因為陰道感染而接受治療，「我僵住了，至今仍因審訊期間挨的拳頭而疼痛。我躺在那裡不知道多久。然後他就離開了。」

31歲的亞古比（Mahdi Yaghoubi）去年11月在德黑蘭抗議期間被捕，後來與32歲姊姊一起坐貨櫃車逃離伊朗。他的姊姊也在拘留期間遭到暴力折磨。

亞古比向《衛報》描述遭安全部隊侵犯的過程，「他們觸摸並擠壓我的生殖器，迫使我認罪。他們那樣做不是為了羞辱我或性侵我，而是一種痛苦折磨的方法。他們想要讓我受苦，想要讓我感覺到疼痛。」他透露，執法人員會用「begheyrat」稱呼示威者，意思是沒有尊嚴的人。

還有一名倖存者目前仍住在伊朗，她向《衛報》透露，「我仍能回想起安全人員粗暴撫摸我的胸部，意圖傷害我的畫面。我可能不會再瘀青了，但每次想起這件事，就覺得身體很不舒服。」

▲示威民眾高舉艾米尼的肖像。（圖／路透）



2022年9月，22歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）未依當局規定「正確」穿戴頭巾，遭道德警察拘捕後痛毆致死，在伊朗全國各地引爆「頭巾革命」，示威怒火甚至蔓延至中東各地。據信，伊朗目前已逾1萬9千人被捕，至少500人喪命，而人權組織也持續記錄被捕者遭遇的酷刑與性虐待。