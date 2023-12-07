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以色列軍方：哈瑪斯領導人「躲地底下」　軍隊突破南部大城防線

▲▼哈瑪斯領袖辛瓦（Yahya Sinwar）死亡。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列稱哈瑪斯領袖辛瓦（Yahya Sinwar）正躲在地底下。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

以色列國防軍6日表示，以軍包圍了哈瑪斯政治領袖辛瓦（Yahya Sinwar）位於加薩南部的住處，且確信他目前正躲在地底下。除此之外，以色列軍方也突破了哈瑪斯在南部大城汗尤尼斯（Khan Younis）的防線。

根據CNN報導，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，以色列軍隊包圍了辛瓦在加薩南部的房子，以色列國防軍（IDF）發言人哈加里（Daniel Hagari）也在記者會中證實，辛瓦目前正躲在地底下，但未說明辛瓦躲藏的具體位置。

哈加里指出，辛瓦的房子位在汗尤尼斯地區，「那裡有恐怖組織的基礎設施和總部，辛瓦不在地面上，他躲在地底下，我們不會公開情報來源，我們的任務是找到辛瓦並殺死他，我們需要盡快做到這件事。」

納坦雅胡的一名高階顧問說，包圍辛瓦的房子是一個象徵性的勝利，「這很快就能成為一場真正的勝利，我們抓到那個人只是時間問題。」

哈加里也提到，以色列軍方已經突破哈瑪斯在汗尤尼斯的防線，「在過去48小時裡，我們的3個師和東部的1個師正在與恐怖分子進行高強度的戰鬥，我們已經突破了賈巴利亞（Jabalia）、舒加艾耶（Shuja'iyya）與汗尤尼斯的防線。」

以色列軍隊是在包圍汗尤尼斯數個小時內，就突破了哈瑪斯在當地的防線，並在市中心展開行動，打擊哈瑪斯的據點；以色列軍方稱，汗尤尼斯旅是哈瑪斯最重要的兩個旅之一。

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