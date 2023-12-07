《紐時》曝：哈瑪斯火箭擊中「以色列核武基地」

???????????????? Die Hamas hätte beinahe Israels Atomwaffenarsenal angegriffen



The Times berichtet unter Berufung auf Satellitenbilder, dass eine am 7. Oktober auf Israel abgefeuerte Hamas-Rakete den Militärstützpunkt Sdot Micha getroffen habe. pic.twitter.com/avVXeHkgf4 — Baro (@sjw_baro) December 5, 2023

記者張靖榕／綜合外電報導

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）10月7日大規模突襲以色列，其中一枚火箭彈穿過了鐵穹擊中一處軍事基地。專家指出，該基地部署了許多以色列可攜帶核彈頭的飛彈，衛星圖片對比前後可清楚看見，基地一旁的樹林幾乎整片焚毀。

▲以色列中部基地斯多特米哈先前遭哈瑪斯火箭彈襲擊。（圖／翻攝「Planet labs」）



《紐約時報》4日報導，哈瑪斯的其中一枚火箭彈，10月7日在以色列中部斯多特米哈（Sdot Micha）基地附近落下，雖然未擊中基地，但在附近的森林引發大火。專家指出，該處基地存放該國許多能搭載核彈頭的飛彈，還有其他機敏武器。

以色列從未承認國內有核武庫的存在，但根據以色列的吹哨者、美國官員以及衛星圖片分析都顯示，以色列至少持有少量的核武器。

美國科學家聯合核武資訊計畫主任克里斯坦森（Hans Kristensen）告訴《紐約時報》，他估計約有25枚至50枚傑里科飛彈（Jericho missile）部署在斯多特米哈基地。根據專家與美國政府解密文件，以色列的傑里科飛彈是有能力搭載核彈頭的。

克里斯坦森研究過斯多特米哈基地，他說雖然該處基地可能部署傑里科飛彈，但核彈頭八成分開存放在其他基地，因此遭到攻擊時並沒有受到威脅。

不過斯多特米哈基地顯然是哈瑪斯的直接目標，也可能是巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動（PIJ）的直接目標。目前並不清楚哈瑪斯是否明白他們確切攻擊的目標設施內容，組織也未回應報導的置評請求。

不過在10月7日針對以色列南部的大規模突襲中，位於以色列中部的斯多特米哈基地竟然也遭到攻擊，代表著當天襲擊的規模甚至比目前已知的更大，而且哈瑪斯居然有能力突破以色列戒備森嚴、存放戰略武器的基地防空。