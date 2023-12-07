6年激戰逾萬人！　澳洲成人網紅「敞開心胸接客」

▲澳洲成人網紅布蕾兒自陳享受性愛。（圖／翻攝Instagram「jadeblairxox2.0」）



記者張靖榕／綜合外電報導

澳洲成人網紅布蕾兒（Jade Blair）除了接客以外，也會在社群平台上拍影片回覆粉絲留言，當被問及與多少人發生過關係時，她回答其實沒有認真計算過，但從業6年以來，大概已是萬人斬的程度，而且她不太會挑客人，覺得不同人有不同的體態、傷疤等特點，「我覺得那樣的多樣性是很棒的」。

英國《每日郵報》先前報導，大學主修政治、在零售業工作的布蕾兒表示，雖然自己在學業領域有興趣而且夠專業，但她仍發現自己畢業後並不想發展這條職涯路線，也覺得零售業工時長、薪水少，這樣下去即便她有買房的頭期款，後續要確保能夠申貸與還清房貸恐怕都很困難，於是在幾次嘗試後決定投入性產業，「我是一名性工作者，我進到這行的原因與很多人開始一份工作一樣─我需要錢。」

▲布蕾兒認為性工作是符合她喜歡也能賺錢的職業。（圖／翻攝Instagram「jadeblairxox2.0」）



布蕾兒表示，她需要一份自己本身享受又能夠真正賺錢的工作，一開始給人包養，但經過數小時相處後對方最終卻沒有和她上床，讓她有些失望，也曾經被人包下4天3夜的時間，但她覺得壓力過大，也不想離開家中養的狗太久，於是決定從此只接「快錢」生意。

▲▼布蕾兒積極經營社群。（圖／翻攝Instagram「jadeblairxox2.0」）

在TikTok有超過12萬粉絲追蹤的布蕾兒，每支影片都會回答一名粉絲的問題，其中一題她回答，投入性產業工作已經6年，粗略算下來大概與破萬人發生過性關係。她說前期是進入一間公司當旗下的性工作者，客戶雖多但個人賺得少，後來自立門戶，雖然客戶少了，實際上賺到的錢更多。

布蕾兒表示她不在乎客人是什麼樣的人，因為那都不會影響她的專業表現，也不會像同行一樣留下客戶資料。她說至今從未遇過有任何人在外表上完全讓她覺得無法服務下去的，相較之下，個人衛生更加重要，所以只要客人是乾淨衛生而且尊重人的，來前刷過牙、洗過澡，「那我們就上吧」。