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維基百科2023年瀏覽量「冠軍是它」！馬斯克也上榜

▲▼維基百科Wikipedia。（圖／達志影像／美聯社）

▲維基百科近日公布2023年度前25大瀏覽量頁面的名單。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

維基百科近日公布了在2023年前25大瀏覽熱門頁面，名單反映了全球對人工智慧創新、今年去世名人以及印度用戶在該網站上影響力的關注。據維基媒體基金會與CNN分享的資料顯示，截至2023年，維基百科的頁面流覽量已超過840億次。

據CNN報導，其中，OpenAI的虛擬聊天機器人ChatGPT成為今年維基百科上最受關注的頁面，總流覽量超過4940萬次。ChatGPT創下了今年2月最快增長使用者數的紀錄，1月份活躍使用者達1億。其他科技公司也在數十億美元的投入下開發競爭性生成式人工智慧技術。相關科技公司製造的半導體晶片將驅動未來人工智慧創新，並影響世界最大超級大國之間的地緣關係。

維基媒體基金會的首席傳播官Anusha Alikhan告訴CNN：「人們顯然想更好地瞭解ChatGPT技術背後的歷史和背景，因為他們在嘗試使用它。」Alikhan補充，ChatGPT也有使用維基百科資料進行訓練，利用由人類使用者和編輯編制的維基百科資料和文本在ChatGPT向使用者提供回應時發揮作用。

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除了ChatGPT外，前五名的熱門頁面還包括2023年逝世名人列表、2023年板球世界盃、印度板球聯賽和電影《奧本海默》。

印度和東南亞觀眾對2023年的排行榜影響巨大，該榜單中五分之一的內容來自該地區和印度本身，根據聯合國的估計，印度人口預計將達到14.3億，其在全球媒體上的影響力並不令人驚訝。

根據印度互聯網和移動協會以及市場資料分析公司Kantar的資料顯示，印度的活躍互聯網用戶預計將從目前的7.59億增長至9億。其他熱門頁面包括印度寶萊塢的兩部動作電影《亂世勇者》和《寶萊塢之絕地特工》，以及美國電影《芭比》和《阿凡達：水之路》。

泰勒·斯威夫特、伊隆·馬斯克和梅西等在體育、娛樂和商業領域具有重要影響力的人物，也在維基百科上被廣泛關注。另外，一些不太受歡迎的話題和人物也出現在榜單上，比如俄羅斯入侵烏克蘭和安德魯·泰特，他的頁面流覽量超過1,270萬次。


以下為2023年維基百科頁面瀏覽量前25名

1. ChatGPT 瀏覽量：49,490,406

2. 2023年死亡人數 瀏覽量：42,666,860

3. 2023 年板球世界盃 瀏覽量：38,171,653

4. 印度超級聯賽 瀏覽量：32,012,810

5. 奧本海默 （電影） 瀏覽量： 28,348,248

6. 板球世界盃 瀏覽量：25,961,417

7. J.羅伯特·奧本海默 瀏覽量：25,672,469

8. 亂世勇者（電影） 瀏覽量：21,791,126

9. 2023 年印度超級聯賽 瀏覽量：20,694,974

10. 寶萊塢之絕地特工（電影） 瀏覽量：19,932,509

11.《最後生還者》（電視劇） 瀏覽量：19,791,789

12.泰勒斯威夫特 瀏覽量19,418,385

13. 芭比 （電影） 瀏覽量： 18,051,077

14.克利斯蒂亞諾·羅納爾多 瀏覽量：17,492,537

15.萊昂內爾·梅西 瀏覽量：16,623,630

16. 英超聯賽 瀏覽量： 16,604,669

17.馬修·佩里 瀏覽量：16,454,666

18. 美國 瀏覽量： 16,240,461

19.馬斯克（Elon Musk） 瀏覽量：14,370,395

20.《阿凡達：水之道》 瀏覽量：14,303,116

21. 印度 瀏覽量：13,850,178

22.麗莎·瑪麗·普雷斯利（Lisa Marie Presley） 瀏覽量：13,764,007

23.銀河護衛隊 Vol. 3 瀏覽量： 13,392,917

24. 俄羅斯入侵烏克蘭 瀏覽量：12,798,866

25.安德魯·泰特 瀏覽量：12,728,616

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